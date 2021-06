Maxima des Pays-Bas et Mathilde de Belgique : les deux reines dans la même robe... le même jour !

Heureusement que les deux reines se connaissent bien et s'apprécient ! Mardi, Maxima des Pays-Bas et Mathilde de Belgique ont toutes deux choisi de porter une robe Maison Natan pour une sortie officielle. Coïndence ? Possible...

Tel est le risque quand on affectionne le même couturier pour ses sorties royales... Le 1er juin 2021 était une bonne journée pour le styliste Edouard Vermeulen, puisque deux reines ont choisi de porter une de ses créations Maison Natan pour une apparition officielle ! Maxima des Pays-Bas et Mathilde de Belgique ont en effet misé sur une jolie robe estivale pour deux engagements, entre La Haye et Waterloo. Mathilde, la reine des Belges, a d'abord misé sur le modèle dit Geisha (collection couture printemps-été 2021) pour remettre leurs prix aux lauréats du Concours de piano Reine Elisabeth, à l'école la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Waterloo, au Sud de Bruxelles. L'épouse du roi Philippe s'est ainsi illustrée dans une robe en taffetas ceinturée mi-longue à la coupe flatteuse, égayée d'un élégant imprimé fleuri. Le 29 mai déjà, la souveraine de 48 ans était vêtue d'une éclatante robe cape fuchsia issue de cette même marque, lorsqu'elle s'est rendue au palais des Beaux Arts de Bruxelles pour écouter les participants à ce concours de piano (voir diaporama). A 187 kilomètres de là, ce même 1er juin 2021, la reine Maxima des Pays-Bas a elle aussi fait une apparition remarquée au palais Noordeinde de La Haye. Au côté de son époux le roi Willem-Alexander, la souveraine qui vient de fêter ses 50 ans a une fois encore témoigné de son goût pour les looks hauts en couleur avec une robe Maison Natan quasi identique à celle portée par Mathilde de Belgique : un modèle turquoise baptisé Galis, lui aussi issu de la collection couture printemps-été 2021. Il faut dire que la reine Maxima est une véritable adepte de cette griffe !

La reine Mathilde de Belgique (en robe Maison Natan) lors de la cérémonie de remise des prix des lauréats du Concours piano Reine Elisabeth à l'école la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Waterloo, Belgique, le 1er juin 2021. © Danny Gys/Pool/Bestimage

La reine Maxima (en robe Maison Natan) lors de la remise des prix Appeltjes van Oranje sur le thème de la santé mentale au palais Noordeinde à La Haye le 1er juin 2021.

Alors, qui porte le mieux cette robe, qui bénéficie d'une double approbation royale ? Toute compétition se veut cordiale, tant les deux reines ont affiché une chaleureuse complicité lors de leurs multiples rencontres ces dernières années (voir diaporama). A l'image de cette robe Maison Natan, manifestement populaire du côté de nos têtes couronnées, une jupe de la marque Hugo Boss occupe elle aussi une place de choix dans les dressings de Letizia d'Espagne, Sofia de Suède et Mary de Danemark...