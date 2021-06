Diaporama Maxima des Pays-Bas et Mathilde de Belgique : les deux reines dans la même robe... le même jour !

1 / 20 Maxima des Pays-Bas et Mathilde de Belgique : les deux reines dans la même robe... le même jour !

2 / 20 La reine Mathilde de Belgique et la reine Maxima des Pays-Bas - Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima des Pays-Bas à la cérémonie des 75 ans de la libération des Pays-Bas.

3 / 20 La reine Mathilde de Belgique lors de la cérémonie de remise des prix des lauréats du Concours piano Reine Elisabeth à l'école la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Waterloo, Belgique, le 1er juin 2021. © Danny Gys/Pool/Bestimage

4 / 20 Le roi Willem Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima lors de la remise des prix Appeltjes van Oranje sur le thème de la santé mentale au palais Noordeinde à La Haye le 1er juin 2021.

5 / 20 La reine Mathilde de Belgique lors de la cérémonie de remise des prix des lauréats du Concours piano Reine Elisabeth à l'école la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Waterloo, Belgique, le 1er juin 2021. © Danny Gys/Pool/Bestimage

6 / 20 Le roi Willem Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima lors de la remise des prix Appeltjes van Oranje sur le thème de la santé mentale au palais Noordeinde à La Haye le 1er juin 2021.

7 / 20 La reine Mathilde de Belgique (habillée en Dior) et la reine Maxima des Pays-Bas - Cérémonie de commémoration du 70ème anniversaire du débarquement sur la plage Sword Beach à Ouistreham. Le 6 juin 2014.

8 / 20 La reine Mathilde de Belgique lors de la cérémonie de remise des prix des lauréats du Concours piano Reine Elisabeth à l'école la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Waterloo, Belgique, le 1er juin 2021. © Danny Gys/Pool/Bestimage

9 / 20 Le roi Willem Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima lors de la remise des prix Appeltjes van Oranje sur le thème de la santé mentale au palais Noordeinde à La Haye le 1er juin 2021.

10 / 20 La reine Mathilde de Belgique, la reine Maxima et le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et le roi Philippe de Belgique - Soirée de concert par l'orchestre national de Belgique au deuxième jour de la visite d'Etat du roi et de la reine des Belges aux Pays-Bas à La Haye, Pays-Bas, le 29 novembre 2016.

11 / 20 La reine Maxima des Pays-Bas rend visite aux membre de l'orchestre royal à Amsterdam le 2 juin 2021.

12 / 20 Queen Mathilde of Belgium and French Jonathan Fournel pictured during the proclamation of the Queen Elisabeth piano Competition 2021, at the Henry Le Boeuf hall, of the Bozar Palais des Beaux Arts, in Brussels, Belgium, on Saturday 29 May 2021. Photo by ABACAPRESS.COM

13 / 20 La reine Maxima des Pays-Bas participe à l'ouverture de la biennale des Enfants (Children's Biennale) à Groningen, Pays-Bas, le 1er juin 2021.

14 / 20 La reine Mathilde de Belgique et la reine Maxima des Pays-Bas montent à bord du train Royal pour se rendre à la nouvelle gare de Utrecht, lors d'une visite d'état de 3 jours du couple royal belge aux Pays-Bas. Le 30 novembre 2016.

15 / 20 La reine Mathilde de Belgique, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas au Parlement hollandais de La Haye, Pays-Bas, le 29 novembre 2016.

16 / 20 La reine Maxima des Pays-Bas et la reine Mathilde de Belgique lors l'inauguration l'exposition "Vormidable" à La Haye, le 20 mai 2015.

17 / 20 La reine Mathilde de Belgique et la reine Maxima des Pays-Bas lors d'une rencontre au Théâtre d'Amsterdam, Pays-Bas, le 28 novembre 2016. Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique en visite d'état aux Pays-Bas.

18 / 20 Le roi Willem-Alexander, la reine Maxima, le roi Philippe, la reine Mathilde - Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique sont recus par le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas au Palais de Noordeinde a La Haye, le 8 Novembre 2013

19 / 20 La reine Maxima des Pays-Bas a été invitée par la reine Mathilde de Belgique à assister à l'une des finales piano du concours Reine Elisabeth à Bruxelles. Le 25 mai 2016