Letizia d'Espagne de sortie : la reine recycle une jupe... déjà portée par deux princesses !

Approuvée par une reine et deux princesses : le moins qu'on puisse dire est ce que cette jupe est une valeur sûre ! Le 17 février 2021, Letizia d'Espagne était de sortie à Madrid pour la présentation des bourses d'études de la Coopération espagnole, au Palacio de Viana. L'occasion pour l'épouse du prince Felipe de ressortir sa jupe crayon bleu pastel Hugo Boss, un modèle baptisé Vrima qu'elle possède depuis déjà plusieurs saisons.

La reine d'Espagne n'est pas la seule à miser sur l'élégance et la modernité de cette jupe, puisqu'au nord de l'Europe, deux princesses la possèdent également : la princesse Mary de Danemark et la princesse Sofia de Suède. La première a porté sa jupe Hugo Boss avec une blouse à pois lors d'un voyage au Texas en mars 2019. La seconde l'a quant à elle portée à trois reprises entre 2018 et 2019, tantôt en total look pastel, tantôt avec un manteau à carreaux (voir diaporama). Alors, qui porte le mieux cette jupe crayon printanière ?

Masquée bien sûr, Letizia d'Espagne multiplie les sorties officielles depuis le début d'année, aussi bien au palais de la Zarzuela qu'en dehors de ses murs. Si ses activités ont été suspendues en janvier dernier à cause de la tempête Filomena, l'ancienne journaliste de 48 ans a aujourd'hui repris un rythme d'engagements officiels soutenu.