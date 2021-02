Sofia de Suède enceinte : avec son ventre rond, elle joue les princesses des neiges

La princesse multiplie les sorties en ce début d'année 2021 ! Alors qu'elle attend son troisième enfant avec le prince Carl Philip, Sofia de Suède semble en pleine forme. Le 5 février, la jolie brune de 36 ans s'est à nouveau rendue à l'hôpital Sophiahemmet de Stockholm, dont elle est la présidente d'honneur. Cette fois-ci, elle a pris part à la cérémonie de remise des diplômes aux infirmières.

Tout sourire, c'est vêtue d'un ensemble noir de la marque House of Dagmar et d'un épais manteau blanc signé Co'couture que la princesse et son ventre rond ont fait une arrivée remarquée sous la neige. Pour cette nouvelle sortie, l'ex-mannequin a complété sa tenue d'une paire de bottes en daim Stinaa.J, d'un sac à main de la marque Mix and Match et d'une paire de boucles d'oreilles pendantes Maria Nilsdotter. Après avoir joué les princesses des neiges pour les photographes, Sofia de Suède a prononcé un discours lors de la cérémonie organisée virtuellement, crise sanitaire oblige.

La princesse est engagée auprès du centre hospitalier de la capitale suédoise depuis plusieurs années maintenant. En janvier dernier, son baby bump habillé d'une jolie robe imprimée, elle s'y était déjà rendue pour visiter la clinique Mandometer, qui vient en aide aux personnes souffrant de troubles alimentaires (voir diaporama). En avril dernier, après une formation intensive, elle avait même travaillé à Sophiahemmet en tant qu'infirmière bénévole pour soulager le personnel soignant mobilisé face au coronavirus.

Un troisième garçon ?

Sofia de Suède ne semble pas vouloir ralentir le rythme alors qu'elle en est au troisième trimestre de sa grossesse. Lors de l'annonce de cet heureux événement en décembre, le faire-part avait précisé que le troisième enfant de la princesse et de son mari Carl Philip était prévu pour "mars-avril 2021". Marié depuis maintenant cinq ans, le couple est déjà parent de deux jeunes garçons, le prince Alexander (4 ans) et le prince Gabriel (3 ans), que l'on a pu voir sur un portrait à quatre à Noël. Il y a de fortes chances que le bébé voit le jour au Danderyd Hospital, à Stockholm, puisque ses deux frères y sont nés en 2016 et 2017.