Sofia de Suède enceinte : nouveau look de grossesse impeccable... et ventre déjà bien rond !

En forme, Sofia de Suède a effectué une nouvelle sortie avec son ventre rond. Le 28 janvier 2021, sur le compte Instagram qu'elle partage avec son mari le prince Carl Philip, la princesse a affiché son large baby bump sur une nouvelle photo. Un cliché pris lors de sa récente visite en solo de la clinique Mandometer, du centre hospitalier Sophiahemmet de Stockholm, qui vient en aide aux personnes souffrant de troubles alimentaires.

Le visage protégé du coronavirus par une large visière en plastique, l'ex-mannequin de 36 ans a habillé son ventre rond d'une robe portefeuille imprimée signée Diane von Fürstenberg, un classique de la marque. Un modèle dont la ceinture vient joliment souligner son ventre arrondi. Sofia de Suède connaît bien le centre hospitalier Sophiahemmet puisqu'elle en est la présidente d'honneur depuis 2016. En avril dernier, après une formation intensive, elle y a même travaillé en tant qu'infirmière bénévole pour soulager le personnel soignant mobilisé face au coronavirus.

La jolie brune a limité ses apparitions depuis l'annonce de sa troisième grossesse en décembre dernier. Marié depuis maintenant cinq ans, Sofia et Carl Philip sont déjà parents de deux jeunes garçons, le prince Alexander (4 ans) et le prince Gabriel (3 ans), que l'on a pu voir sur un portrait à quatre à Noël. Le cinquième membre de la famille est quant à lui attendu pour mars-avril 2021, comme le faire-part officiel l'a précisé. Il y a de fortes chances que le bébé voit le jour au Danderyd Hospital, à Stockholm, puisque ses deux frères y sont nés en 2016 et 2017.