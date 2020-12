Sofia de Suède enceinte : rayonnante au palais, avec le prince Carl Philip

Il n'y a pas que la famille royale britannique qui va s'agrandir en 2021 ! Du côté de la Suède également, un royal baby est attendu pour le printemps prochain : le troisième enfant du prince Carl Philip et de son épouse la princesse Sofia. Quelques jours après l'annonce officielle de cet heureux événement, le couple a fait une apparition remarquée dans la cour du palais royal de Stockholm. L'occasion pour la jolie brune de 36 ans d'afficher son ventre déjà bien rond.

Le 16 décembre 2020, le couple princier a pris part à la distribution des arbres de Noël, une tradition royale vieille de soixante ans. Tout sourire dans son manteau à carreaux (certainement signé Tommy Hilfiger), la princesse et ex-mannequin de 36 ans a laissé voir son baby bump, souligné par une petite robe noire ajustée de chez House of Dagmar.

Trois jours plus tôt, la princesse avait déjà dévoilé son ventre arrondi sur un portrait de famille sur le thème de Noël. Sur le cliché dévoilé le 13 décembre sur Instagram, Sofia et Carl Philip avaient pris la pose avec leurs deux jeunes garçons, le prince Alexander (4 ans) et le prince Gabriel (3 ans), et remercié leurs fans pour leurs messages suite à l'annonce de l'arrivée de leur troisième enfant. "La princesse Sofia va bien et la naissance est attendue pour mars-avril 2021", le faire-part a-t-il notamment indiqué. Il y a de fortes chances que le bébé voit le jour au Danderyd Hospital, à Stockholm, puisque ses deux frères y sont nés en 2016 et 2017.