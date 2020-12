Carl Philip de Suède bientôt papa pour la 3e fois ! La princesse Sofia est enceinte

La famille royale suédoise continue de s'agrandir ! Le 11 décembre 2020, la maison royale a annoncé sur son compte Instagram que le prince Carl Philip de Suède et son épouse Sofia attendent leur troisième enfant. Le couple, marié depuis maintenant cinq ans, est déjà parent de deux petits garçons : le prince Alexander (4 ans) et le prince Gabriel (3 ans).

En légende du faire-part, illustré d'un magnifique portrait des jeunes parents en noir et blanc, il a été annoncé : "Le prince Carl Philip et la princesse Sofia ont le grand plaisir d'annoncer qu'ils attendent leur troisième enfant. 'Nous sommes heureux et impatients d'accueillir notre troisième enfant, avec le prince Alexander et le prince Gabriel. Un nouveau petit membre de notre famille', ont déclaré le prince Carl Philip et la princesse Sofia. La princesse Sofia va bien et la naissance est attendue pour mars-avril 2021." Il y a de fortes chances que le bébé voit le jour au Danderyd Hospital, à Stockholm, puisque ses deux frères y sont nés en 2016 et 2017.