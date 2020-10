Victoria de Suède : Joyeuse sortie avec la princesse Estelle, habillée comme maman !

Bien entourée, entre papi et maman, la jeune princesse de Suède a fait une apparition officielle à Stockholm ce 25 octobre 2020. Du haut de ses 8 ans, la petite Estelle a joyeusement pris part à l'inauguration du pont Slussbron. L'occasion pour la fille aînée de la princesse Victoria et de son mari, le prince Daniel, d'entamer tranquillement sa formation d'héritière au trône de Suède.

Aux côtés du roi Carl Gustave, maître de cérémonie dominical, mère et fille sont arrivées main dans main. Victoria et Estelle de Suède ont affiché leur tendre complicité, jusqu'à porter des tenues similaires, en optant toutes deux pour l'élégance d'un manteau long camel. Le souverain de 74 ans a pu compter sur l'aide de son adorable petite-fille pour l'incontournable coupé de ruban. C'est ensuite suivis d'un large groupe d'écoliers munis de drapeaux jaunes et bleus que Carl Gustave et ses héritières ont franchi le nouveau pont, en respectant scrupuleusement les mesures de distanciation sociale visant à limiter la propagation du coronavirus.

Manquait donc à l'appel le petit prince Oscar, 4 ans, le deuxième enfant de la princesse Victoria et son mari Daniel. La dernière apparition du garçonnet remonte à la fin de l'été, lorsqu'il a accompagné ses parents à un challenge sportif organisé à Stockholm. Avant ça, toute la petite famille s'était réunie au palais Solliden de Borgholm, pour le Victoria Day, jour célébrant l'anniversaire de la princesse Victoria. Crise sanitaire oblige, l'héritière a dû se passer pour ses 43 ans des festivités qui accompagnent généralement son anniversaire.