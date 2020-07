Princesse Victoria : Images de son 43e anniversaire spécial, en toute intimité

Dans la foulée, c'est sans Oscar que le couple héritier et la princesse Estelle sont allés assister au château de Borgholm à un concert en formule réduite. Une représentation intimiste, aux antipodes du grand show populaire à ciel ouvert que l'anniversaire de la princesse Victoria occasionne habituellement, pour laquelle seuls se sont joints à eux le prince Carl Philip et la princesse Sofia, sans leurs enfants Alexander et Gabriel et dans le strict respect de la distanciation sociale - aussi bien installés sur des sièges distants d'au moins un mètre que lors de leurs photos en famille.

Malgré cette configuration inhabituelle, la bonne humeur était au rendez-vous - ce que la pétillante Estelle, prompte à chanter en choeur les chansons du spectacle, illustre parfaitement - et Victoria a eu le droit d'entendre "joyeux anniversaire" en son honneur. Elle n'a pas non plus sacrifié la tradition du prix à son nom, dédié à un sportif ayant brillé au cours de l'année écoulée, qu'elle a remis au sauteur à la perche Armand Duplantis, gratifié en outre du privilège d'être assis à côté d'elle pendant le spectacle.