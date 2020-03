Princesse Victoria : Une "fête" en toute intimité, à cause du coronavirus

C'est une Saint-Victoria a minima que la princesse héritière de Suède aura vécue cette année : jeudi 12 mars 2020, la fille aînée du roi Carl XVI Gustaf n'avait guère que son époux le prince Daniel pour public lors des traditionnelles célébrations de son prénom, qui n'avaient de traditionnelles que la date...

Fléau du coronavirus oblige, la parade militaire habituellement organisée en cette occasion dans la cour du palais avait été annulée et c'est entre les murs du fief royal que la cérémonie adaptée a eu lieu. Frustrant pour les milliers de spectateurs, compatriotes de la famille royale et touristes, qui se massent chaque année pour observer ce spectacle et approcher la princesse Victoria, toujours très enthousiaste à l'idée d'aller en famille à leur rencontre.

En lieu et place, une rencontre beaucoup plus intimiste avec quelques représentants des forces armées a eu lieu dans l'aile Est du palais, où le lieutenant Patrik Berge, membre du Bataillon Victoria au sein du régiment d'infanterie de Marine, lui a remis un bouquet de fleurs ainsi qu'un album renseignant les actions de l'année écoulée.

Comme toutes ses homologues européennes, la famille royale de Suède est obligée d'adapter son agenda officiel compte tenu des circonstances sanitaires, qui ont d'ailleurs entraîné la fermeture de l'école de la princesse Estelle (8 ans) après la découverte du premier cas de Covid-19 d'un enfant chez l'un de ses élèves.

En Espagne, le roi Felipe VI et son épouse Letizia se sont fait dépister après que la reine s'est trouvée en contact avec une ministre infectée et ont annulé leurs engagements à venir. Au Royaume-Uni, la reine Elizabeth II a quitté Londres et le palais de Buckingham pour trouver refuge au château de Windsor, annulant elle aussi ses prochains déplacements. Plus près de la Suède, le roi Harald et la reine Sonja de Norvège ont été parmi les premiers à être placés en confinement préventif.