Princesse Estelle et prince Oscar : Ils bougent comme des fous avec leur père !

Si le prince William et la duchesse Catherine de Cambridge n'hésitent pas à évoquer leur expérience personnelle en tant que parents ni à convoquer leurs enfants George, Charlotte et Louis dans leurs communications associatives, ils n'ont pas le monopole du travail en famille : la preuve avec cette belle démonstration du prince Daniel de Suède et de ses deux enfants, la princesse Estelle et le prince Oscar.

Sur le compte Instagram de "Generation Pep !", une association que la princesse héritière Victoria de Suède et son mari le prince Daniel ont créée en vue de promouvoir auprès des jeunes Suédois un mode de vie sain et dynamique via l'activité physique, une vidéo partagée le 2 février 2020 montre le trio en train de relever joyeusement le défi dernièrement lancé par l'organisme : effectuer un maximum de "jumping jacks" - des sauts de fitness bras et jambes écartés - en 31 secondes ! But de l'opération ? "Répandre une épidémie de joie de bouger dans toute la Suède !"

A en juger d'après le coeur et l'enthousiasme que ces trois-là y mettent, filmés dans le parc Haga dans lequel se trouve leur résidence familiale par Victoria elle-même, aucune raison de penser que le pari ne sera pas gagné : d'ailleurs, même à béquilles, handicapée par sa jambe cassée lors du séjour familial au ski en janvier, la princesse Estelle, qui fêtera le 23 février son 8e anniversaire, fait tout son possible et gesticule dans tous les sens ! Quant à son petit frère le prince Oscar, qui aura quant à lui 4 ans le 2 mars prochain, il se prend tellement au jeu, à sauter sur place en tournoyant, qu'il finit par terre !

Grâce au prince Daniel, qui fut, avant d'en devenir en 2010 l'époux, le coach particulier de la princesse Victoria du temps où il possédait une chaîne de salles de fitness, les néophytes pourront apprivoiser ce fameux mouvement de fitness : après avoir lancé sur son smartphone une musique entraînante (Du kan gå din egen väg, du chanteur Håkan Hellström, pour les connaisseurs), le gendre du roi Carl XVI Gustaf, véritable caution sport de la famille royale - il animait d'ailleurs cette année encore, il y a quelques jours, la grand Gala des Sports -, exécute parfaitement les jumping jacks. Il lui manque juste un peu de rythme pour rivaliser avec la championne olympique et triple championne du monde suédoise d'heptathlon Carolina Klüft, créditée de 70 sauts en 31 secondes !