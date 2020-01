Princesse Sofia : Somptueuse avec Carl Philip et Daniel, sa 1re sortie en 2020

Rendez-vous incontournable du début pour la cour suédoise, le Gala des Sports suédois, retransmis en direct par la chaîne nationale SVT depuis l'Ericsson Globe de Stockholm, avait lieu lundi 27 janvier 2020. Véritable "Monsieur Sport" de la famille royale, lui qui fut le patron d'une chaîne de salles de fitness et le coach personnel de la princesse héritière Victoria avant d'en devenir – en 2010 – le mari, le prince Daniel était cette année encore aux avant-postes. Pour cette édition, il était accompagné non pas de son épouse, qui prenait part au même moment en Pologne aux commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, mais de son beau-frère le prince Carl Philip et de sa belle-soeur la princesse Sofia.

Entourée de ses deux élégants chevaliers servants, cette dernière, les cheveux coiffés en queue de cheval haute, a fait une entrée spectaculaire dans la salle de spectacles de la capitale nordique, somptueuse dans la robe vert émeraude à col licou signée de la créatrice Ida Lanto qu'on l'avait vue porter pour la première fois lors du Polar Music Prize 2018 et qui seyait à merveille à son joli bronzage. Un bronzage qu'arborait également son mari Carl Philip, pour leur première apparition officielle de 2020 (il était temps !)... Ce qui laisse à penser que le prince et sa femme, parents des princes Alexander (3 ans) et Gabriel (2 ans), ont vraisemblablement profité d'agréables vacances.

Si le trio royal, jusqu'alors inédit au Gala des Sports, est arrivé en retard sur l'horaire prévu, il a ensuite assuré le spectacle. Le prince Daniel a notamment été copieusement ovationné lorsqu'il est monté sur scène et y a prononcé un court discours vantant les vertus de la pratique sportive avant de remettre le prix "Pepper of the Year". Le prince Carl Philip, pour sa part, a décerné le prix Jerring. Quant à la princesse Sofia, les caméras se sont à plusieurs reprises braquées sur elle, assise parmi les places d'honneur, en particulier lorsque le jeune chanteur Benjamin Ingrosso, ancien vainqueur de la version suédoise de Danse avec les Stars et représentant de son pays au concours de l'Eurovision en 2018, a osé poser la main sur son épaule pendant son interprétation. Un geste qu'il n'aurait pas fallu s'autoriser avec la reine Elizabeth II, mais qui, avec la princesse Sofia, n'a pas déclenché de polémique.

L'édition 2020 du Gala des Sports suédois a honoré entre autres la grande championne de course d'orientation et de ski d'orientation Tove Alexandersson, la révélation du ski de fond Frida Karlsson ou encore l'entraîneur de football Peter Gerhardsson.

À noter que le prince Daniel a passé la nuit sans son épouse la princesse Victoria, mère de leurs enfants Estelle et Oscar. L'héritière du trône a été contrainte de passer la nuit en Pologne en raison d'une avarie mécanique sur son avion et n'a pu rentrer que le lendemain.