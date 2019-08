Carl Philip de Suède : Le prince Gabriel, 2 ans, son adorable supporter !

Après une pause, annoncée en janvier, qui aura été de courte durée, le prince Carl Philip de Suède a renoué avec le monde des courses automobiles pied au plancher ! Si, au tout début du mois d'août, il s'était contenté de quelques tours de piste en kart à Lidköping lors du trophée qui porte son nom, il a passé la vitesse supérieure au cours du week-end des 17 et 18 août 2019. Comment concilier vie de famille et passion pour le sport automobile ? En transformant son épouse la princesse Sofia et leurs fils, Alexander et Gabriel, en supporters !

Alors qu'il évolue depuis 2013 dans le Championnat scandinave des voitures de tourisme (STCC), le fils du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia de Suède a retrouvé l'atmosphère et les bolides de la Porsche Carrera Cup Scandinavie qu'il disputait auparavant. Il y a fait son retour en temps que pilote sur le mythique circuit de Gellerasen, le plus ancien de Suède, près de Karlskoga, à l'occasion de la cinquième des sept manches que compte ce championnat organisé de mai à octobre.

Invité d'honneur, à l'instar de l'ancien champion du monde de Formule 1 Jacques Villeneuve, le prince Carl Philip, malgré un dixième temps encourageant lors des essais libres, a dû se contenter du 16e chrono en vue du départ de la course dimanche. Une course qui a tourné court pour lui : il a été obligé de ramener sa Porsche 911 GT3 de l'écurie Mtech Competition aux stands dès le sixième tour, en raison de dommages subis lors d'un carambolage au premier tour, et n'a pas pu repartir. La seconde course du jour ne lui a guère été plus favorable, puisqu'il l'a achevée à la dernière place après avoir écopé d'une pénalité à la suite d'un accrochage avec un concurrent.

Il aura vite pu évacuer sa frustration grâce aux sourires et aux câlins de ses deux petits garçons, le prince Alexander, 3 ans, et le prince Gabriel, qui aura 2 ans le 31 août, venus sur le circuit avec leur maman la princesse Sofia. Avec sa casquette – trop grande – lui tombant sur le nez et son appétit au moment du goûter, le petit dernier, couvé tantôt par sa mère, tantôt par sa grand-mère Marie Hellqvist, était absolument irrésistible.

Le doux été de la famille de Carl Philip, passé entre la Suède (l'île d'Öland et le Gotland) et la Côte d'Azur, touche à sa fin : le prince doit prendre part le 29 août à des manoeuvres de l'armée.