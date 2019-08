Prince Carl Philip: Sa famille reste en pole position, mais il cède à sa passion

En annonçant, au début du mois de mars 2019, son retrait du monde des courses automobiles jusqu'en 2020 afin de se consacrer essentiellement à sa famille, le prince Carl Philip de Suède se montrait parfaitement honnête : "Je n'exclus pas d'y revenir au cours de l'année pour entretenir ma conduite", précisait-il. On pouvait dès lors pressentir - et encore plus après l'avoir aperçu en mai au Grand Prix de Monaco - qu'il aurait du mal à tenir intégralement sa grande résolution...

Au beau milieu de la saison du STCC, le Championnat scandinave des voitures de tourisme disputé de mai à octobre auquel il prenait part depuis 2013, c'est en kart que le fils du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia a fait son retour sur l'asphalte, le 3 août 2019. Présent lors de l'Open de Lidköping pour remettre les trophées aux vainqueurs de cette compétition de karting qu'il a lui-même créée en 2013 en vue de révéler les futurs champions du sport automobile, le prince Carl Philip, qui fêtait le 13 mai dernier ses 40 ans, n'a pas pu résister à l'envie de piloter au cours du week-end. Une course amicale lui a donné l'opportunité de remettre sa combinaison et de s'installer au volant : "Après un bel été, je suis heureux d'être de retour sur la piste de course, cette fois pour mettre en lumière les nouveaux talents lors du Trophée Prince Carl Philip", a-t-il signalé avec satisfaction via le compte Instagram qu'il partage avec sa femme, la princesse Sofia.

La précédente publication, un mois plus tôt, mettait à l'honneur la famille : posant en extérieur dans un véritable champ de marguerites, le prince Carl Philip et la princesse Sofia, avec respectivement leurs fils le prince Alexander (3 ans) et le prince Gabriel (qui aura 2 ans le 31 août) dans les bras, souhaitaient alors un bel été à leurs abonnés.