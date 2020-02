George, Charlotte et Louis : Figurants de luxe pour leur maman Kate Middleton

Ils n'ont que 6 ans, 4 ans et 1 an, et déjà, les enfants du prince William et Kate Middleton mettent leur notoriété au service de la bonne cause. Sur le compte Instagram du palais de Kensington, celui qu'utilisent les Cambridge, une nouvelle campagne a été dévoilée le temps d'une story, diffusée le 3 février 2020. Aux côtés de leurs parents et d'autres enfants, George, Charlotte et Louis font une brève apparition.

Du 3 au 9 février se tient la Semaine de la santé mentale des enfants par Place2Be, une organisation dont Kate Middleton est la marraine royale depuis 2013 : "Pour beaucoup d'enfants aujourd'hui, le monde peut être un endroit effrayant et intimidant, a-t-elle expliqué sur le site officiel de la famille royale. Bien que nous ne nous sentions pas toujours courageux, le plus petit acte – comme partager une inquiétude ou demander de l'aide – peut en réalité être incroyablement courageux. Aider les enfants à être suffisamment confiants pour demander du soutien peut avoir un impact incroyable sur leur vie."