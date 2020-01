Victoria de Suède : Sa fille Estelle blessée, un accident qui a des conséquences

Beaucoup de peur et un peu de mal. Alors qu'elle se trouvait en vacances avec sa famille dans les Alpes pour célébrer le passage à la nouvelle année, la princesse Estelle de Suède, âgée de 7 ans, a été victime d'un accident.

Comme l'a confirmé la Cour royale au quotidien suédois Aftonbladet, la fille de la princesse Victoria de Suède et du prince Daniel a chuté en bas des pistes et s'est cassé la jambe. Estelle de Suède a alors été conduite en urgence à l'hôpital pour passer des radios qui ont confirmé la fracture. Fort heureusement, la blessure a simplement nécessité la pose d'un plâtre et des déplacements en béquilles pour les jours à venir. Margareta Thorgren, responsable de la communication de la Maison royale, a indiqué que la jeune skieuse se porte bien et que les vacances de la famille n'ont pas dû être interrompues pour autant. Estelle de Suède n'est pourtant pas une novice en ski puisqu'elle savait déjà dévaler les pentes alors qu'elle avait à peine 2 ans.

Malgré tout, cette chute imprévue et ce passage aux urgences ne sont pas sans conséquences. En effet, la princesse Victoria ne se rendra finalement pas aux obsèques d'Ari Behn prévues le 3 janvier 2020 à Oslo, en Norvège, afin de rester auprès de sa fille blessée. Le prince Daniel ira donc seul à la cérémonie funèbre.

Ari Behn s'est suicidé à l'âge de 47 ans. "C'est avec une profonde tristesse qu'au nom des proches d'Ari Behn, je dois annoncer qu'il a mis fin à ses jours aujourd'hui", avait fait savoir mercredi 25 décembre 2019 à l'AFP, Geir Hakonsund, l'agent de l'écrivain. Ari Behn a été retrouvé mort à son domicile, dans le village de Lommedalen (en périphérie d'Oslo).

L'écrivain, en proie à de terribles démons depuis des années, a été marié à la princesse Märtha Louise de Norvège de 2002 à 2016, date de leur divorce. Ensemble, la fille de du roi Harald V et de la reine Sonja et l'écrivain scandinave ont eu trois filles : Maud Angelica, 16 ans, Leah Isadora, 14 ans, et Emma Tallulah, 11 ans.