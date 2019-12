Ari Behn s'est suicidé : mort de l'ex-mari de la princesse Märtha Louise, 47 ans

Trois ans après leur divorce survenu en août 2016 (puis prononcé l'année suivante), en bons termes et dans l'amour des trois filles qu'ils ont eues ensemble, la princesse Märtha Louise de Norvège doit affronter une séparation bien plus irrémédiable de son ex-mari : Ari Behn s'est suicidé, à l'âge de 47 ans.

L'enfer intérieur...

"C'est avec une profonde tristesse qu'au nom des proches d'Ari Behn, je dois annoncer qu'il a mis fin à ses jours aujourd'hui", a fait savoir mercredi 25 décembre 2019 à l'AFP, Geir Hakonsund, l'agent de l'écrivain, lequel avait fait de son combat contre des troubles mentaux le ressort de son ultime ouvrage, Inferno, paru en octobre 2018. Les autorités l'ont trouvé mort à son domicile dans le village de Lommedalen (en périphérie d'Oslo) dans la fin de l'après-midi.

Marié de 2002 à 2017 à la fille du roi Harald V et de la reine Sonja, auxquels il a donné trois petites-filles (Maud Angelica, 16 ans, Leah Isadora, 14 ans, et Emma Tallulah, 11 ans), l'auteur scandinave a laissé de bons souvenirs au sein du clan royal, comme le souligne un communiqué de la cour en réaction à la tragique nouvelle : "C'est avec une grande tristesse que la reine et moi-même avons appris la mort d'Ari Behn. Ari a été partie intégrante de notre famille pendant de nombreuses années et nous gardons en nous des souvenirs de lui affectueux et chaleureux. Nous sommes heureux d'avoir pu le connaître. Nous déplorons que nos petites-filles aient perdu leur père bien-aimé et adressons notre profonde sympathie à ses parents, frères et soeurs", s'est ému le couple royal.

Même son de cloche du côté de son ancien beau-frère le prince héritier Haakon de Norvège et son épouse la princesse Mette-Marit, eux aussi très affectés par sa disparition : "À nos yeux, Ari était un ami cher, un membre aimé de la famille et un merveilleux oncle [pour leurs enfants la princesse Ingrid Alexandra et le prince Sverre Magnus, NDLR]. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris son décès. Nous aimions tous beaucoup Ari. Nos pensées vont tout particulièrement vers Maud, Leah, Emma, la princesse Märtha Louise et la famille proche d'Ari", dit le communiqué qu'ils ont fait diffuser.

Ari parti rejoindre les anges, Märtha Louise silencieuse

Märtha Louise, qui a défrayé la chronique au printemps dernier en clamant publiquement son amour pour un chaman nommé Durek, ne s'est pas encore exprimée sur ce sujet très sensible – d'autant plus sensible au regard du fait qu'elle dit pouvoir communiquer avec les anges et les défunts, ce qui fut un fort sujet de controverse lorsqu'elle fonda en Norvège une école dispensant ce type d'enseignement. Quelques heures avant le drame, la princesse, âgée de 48 ans, assistait avec ses parents à la messe de Noël célébrée en l'église de Holmenkollen à Oslo. En 2016, lors de l'annonce de leur divorce, elle s'était montrée particulièrement effusive et volubile : "La vie ne roule pas sur des rails, s'était-elle alors attristée. C'est ce qu'Ari et moi avons éprouvé. Nous mettons fin à notre mariage, mais nous restons parents ensemble. Il est indiciblement triste pour nous deux de constater que nos chemins ne vont plus dans la même direction comme ils en avaient l'habitude. Comme tant d'autres, nous nous sommes éloignés avec le temps. Vers des endroits où nous ne nous rencontrons plus comme nous le faisions avant. C'est terrible d'avoir le sentiment qu'il n'y a plus rien que l'on puisse faire, que l'on a tout essayé pendant longtemps et que nous ne pouvons plus nous retrouver comme avant, ce qui rend impossible de continuer."

Auteur de trois romans, de nombreuses nouvelles et de pièces de théâtre, Ari Behn (de son vrai nom, Ari Bjørshol, avant qu'il prenne pour pseudonyme le nom de jeune fille de sa grand-mère), avait publié en 1999 son premier ouvrage, au titre déjà torturé : Trist som faen, soit Triste comme l'enfer – un recueil de nouvelles à succès traduit dans plusieurs langues. Fils d'enseignants qui divorcèrent lorsqu'il avait 10 ans et diplômé en histoire et religion de l'Université d'Oslo, il avait épousé la princesse Märtha Louise de Norvège en 2002, ne recevant aucun titre particulier à cette occasion, et le couple avait publié la même année un livre à quatre mains sur son mariage, intitulé Fra hjerte til hjerte (Coeur à coeur). Exposé médiatiquement par son appartenance à la famille royale, l'écrivain avait plus d'une fois fait les choux gras de la presse, tantôt pour ses affinités politiques, tantôt pour son histoire familiale.

En 2017, année où son divorce de la princesse fut prononcé, son nom avait ressurgi dans les gazettes du monde entier lorsqu'il avait accusé Kevin Spacey, alors en pleine tourmente après les accusations de comportements sexuels déplacés le visant, de lui avoir touché les parties génitales lors d'une fête après la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix en 2007.