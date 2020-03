Estelle de Suède : La princesse privée d'école, un cas de coronavirus en cause

Estelle de Suède (8 ans) renvoyée à la maison. Comme le rapporte le site spécialisé dans les têtes couronnées, Royal Central, la fille de la princesse héritière Victoria et de son mari Daniel a été privée d'école, car un jeune camarade a été testé positif au coronavirus, mercredi 4 mars 2020.

Scolarisée au Campus Manilla, situé à Djurgården à quelques kilomètres de Stockholm, Estelle de Suède a donc été contrainte de rentrer chez elle après que l'établissement – qui fait primaire et secondaire et accueille 730 élèves – a découvert qu'un garçon avait été contaminé par le coronavirus. L'établissement a choisi de fermer ses portes pour la journée du jeudi 5 mars 2020 et attend des consignes de la part des services du Infectious Diseases Stockholm et de la Public Health Agency. Dans la journée, les élèves et leurs parents devraient savoir si la mesure de fermeture se poursuit.

Une lettre a été envoyée aux parents, leur indiquant que l'école avait "choisi de rester fermée pour une journée dans l'attente de consignes". D'autres écoliers ont été placés, volontairement, à l'isolement, car ils vivent dans des zones touchées par le coronavirus, qui a déjà fait 52 contaminations en Suède, dont 31 cas rien que dans la capitale. Le Campus Manilla a d'ores et déjà indiqué que ses enseignants se préparaient à distribuer des cours polycopiés et des devoirs à la maison en cas de fermeture longue.

La famille royale suédoise, menée par le roi Carl XVI Gustaf, a annulé un événement il y a quelques jours déjà à cause du coronavirus. Un dîner d'État devait avoir lieu au palais royal...

Estelle de Suède, qui occupe actuellement la deuxième place dans l'ordre de succession au trône suédois, après sa mère et avant son frère le prince Oscar, n'est pas la seule enfant de famille royale dont l'école est touchée par le virus. Il y a quelques jours, c'était l'école Thomas's Battersea, des enfants de Kate Middleton et du prince William, qui était dans le collimateur...