Princesse Estelle : Un sourire craquant pour sa rentrée chez les grands

Quelques jours plus tôt, la princesse Victoria avait dévoilé sur Instagram trois aperçus de l'été de ses deux enfants, passé entre la Villa Solliden sur l'île d'Öland, où a été célébré dans la plus pure tradition son 42e anniversaire, et diverses destinations en Suède, dont l'île de Tjörn. Ambassadrice nationale de la découverte des régions suédoises, l'héritière du trône ne se lasse pas de donner l'exemple, bien aidée par la princesse Estelle et le prince Oscar (3 ans), en l'occurrence immortalisés sur l'île granitique Blå Jungfrun, dans le Détroit de Kalmar.