Famille royale de Suède : Au complet en visio pour Pâques, la vidéo dévoilée

Depuis quelques années, entre la nouvelle vie de la princesse Madeleine (d'abord à New York, puis Londres et désormais en Floride) et le mariage puis la paternité du prince Carl Philip, les occasions de voir la famille royale de Suède réunie au complet se sont raréfiées, en dehors des rassemblements exceptionnels que constituent mariages et baptêmes royaux. Si les vacances d'été, traditionnellement, s'y prêtent et voient le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia accueillir toute leur nichée à la villa Solliden, sur l'île d'Öland, Pâques a contre toute attente fourni cette année une autre occasion... par visioconférence, indispensable mode en ces temps de confinement !

Cette réunion virtuelle aurait pu demeurer confidentielle, mais le clan a choisi d'en partager un réjouissant aperçu avec le public à l'occasion du week-end pascal. Après tout, les têtes couronnées sont à la même enseigne que le commun des mortels face à la pandémie du coronavirus et sont confrontés à l'isolement et à l'impossibilité de voir leurs proches. "Les célébrations de Pâques sont différentes un peu partout cette année, constate précisément le message accompagnant l'extrait dévoilé sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui n'ont pas la possibilité de rencontrer des êtres chers. La famille royale suit les recommandations et ne célèbre pas une Pâques commune. Cependant, avec l'aide de la technologie, il est possible de se réunir numériquement pour se souhaiter de Joyeuses Pâques, ce que la famille royale a fait plus tôt dans la semaine de Pâques."

A l'image, on découvre le couple royal installé dans un salon du palais Stenhammar, résidence de campagne située à une centaine de kilomètres à l'ouest de Stockholm, la princesse héritière Victoria et le prince Daniel avec leurs enfants Estelle (8 ans) et Oscar (4 ans) dans le parc du palais Haga, leur domicile, le prince Carl Philip et la princesse Sofia eux aussi en extérieur à la Villa Solbacken avec leurs fils Alexander (4 ans le 19 avril) et Gabriel (2 ans), et enfin la princesse Madeleine et son mari Christopher O'Neill chez eux en Floride, avec leurs trois enfants, Leonore (6 ans), Nicolas (4 ans) et Adrienne (2 ans), installés dans le canapé. A noter que c'est la première apparition publique de l'excessivement discret Chris en près de neuf mois, depuis les célébrations de l'anniversaire de sa belle-soeur Victoria le 14 juillet 2019 ! Il se fait d'ailleurs remarquer en agitant la patte du nouveau chien qui a rejoint leur famille pour lui faire faire.