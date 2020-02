Princesse Madeleine : Sa fille Leonore plus que jamais "solaire" pour ses 6 ans

Née à New York le 20 février 2014, Leonore, soleil de la vie de ses parents, qui se sont connus dans la Grosse Pomme et y ont commencé leur vie de couple, semblait faite pour vivre un jour en Floride, alias The Sunshine State !

Là-bas, la princesse Madeleine, son mari Christopher O'Neill – qui continue de diriger sa société de services bancaires – et leurs trois enfants, Leonore, son petit frère le prince Nicolas (4 ans) et sa petite soeur la princesse Adrienne (2 ans le 9 mars), profitent d'une vie douce et bien tempérée loin de la Suède. Un peu trop douce et un peu trop loin de la Suède, selon les détracteurs de la fille cadette du roi Carl XVI Gustaf...

Déjà chahutée à maintes reprises par le passé en raison de son trop faible nombre d'activités au service de la monarchie alors qu'elle perçoit pour son rôle une allocation issue du budget alloué annuellement à la cour, Madeleine de Suède, dont l'activité professionnelle est dédiée à la branche américaine de la Childhood Foundation créée et présidée par sa mère la reine Silvia, est encore régulièrement l'objet des mécontentements. Au début du mois de février, le magazine Svensk Damtidning se faisait l'écho de la frustration des comtés d'Hälsingland et de Gästrikland, dont elle porte le titre, mais qu'elle n'a plus visités depuis 2015. Alors même qu'elle rentre plusieurs fois par an en Suède, notamment pour les vacances d'été, que la famille royale passe dans sa résidence à Borgholm, sur l'île d'Öland. "Elle se comporte mal : quand vous êtes duchesse, vous avez certaines obligations, a ainsi reproché le journaliste de télévision et de radio Lars Ragnar Forssberg. Elle devrait sentir d'elle-même qu'elle doit en faire plus." Même son de cloche du côté du responsable d'une chaîne de télé régionale, qui se rappelle l'effervescence et la fierté des habitants lorsque les titres de duchesse de la princesse avaient été révélés – un enthousiasme depuis déçu.

Ses enfants ne devraient pas être exposés à autant de ressentiment, en particulier depuis que leur grand-père le roi Carl XVI Gustaf a introduit un important changement dans la vie et les activités de la cour : en octobre 2019, un communiqué du monarque diffusé par le maréchalat signalait que les enfants de son fils le prince Carl Philip et de sa fille la princesse Madeleine ne seraient à l'avenir plus membres de la Maison royale – un ajustement comparable à celui opéré quelques années plus tôt par la Casa Real d'Espagne. Ils restent bien évidemment membres de la famille royale, figurent toujours dans l'ordre de succession au trône et conservent leur statut de princes et princesses, ainsi que leurs titres de ducs et duchesses, mais ils perdent en revanche le statut d'altesses royales (comme le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex dans leur scission de la monarchie) et ne seront pas tenus d'accomplir des missions de représentation pour le compte du roi et de la monarchie.