Letizia d'Espagne : Cheveux blancs en avant et looks de travail réussis, la reine multiplie les sorties

Si les membres de la monarchie britannique tels que Kate Middleton et William restent confinés et se limitent aux visioconférences depuis chez eux, d'autres têtes couronnées continuent d'effectuer des sorties officielles masquées. A l'image de la princesse Sofia de Suède, qui multiplie les apparitions avec son ventre rond pour soutenir les soignants, la reine Letizia d'Espagne était de sortie à Madrid le 4 février 2021. L'épouse du roi Felipe VI a en effet présidé le 10e Forum contre le cancer organisé dans les bureaux de l'association AECC.

Ce nouvel engagement officiel était l'occasion pour l'ancienne journaliste de dévoiler un nouveau look de travail réussi. La mère de Leonor et Sofia (15 et 13 ans) a fait une arrivée remarquée avec son manteau gris Carolina Herrera posé sur ses épaules, un réflexe mode qu'elle a adopté depuis plusieurs semaines. Letizia d'Espagne a complété sa tenue d'un pantalon large à carreaux de chez Massimo Dutti et d'une blouse BOSS à col lavallière.

La simplicité était de mise pour la mise en beauté puisque la reine de 48 ans a une fois encore opté pour un brushing lisse laissant voir quelques cheveux blancs. Elle n'est pas la seule personnalité royale à assumer sa couleur naturelle en public puisque du côté de Monaco, une certaine princesse Caroline en fait de même...