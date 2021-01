Juan Carlos Ier en exil : première apparition à Abu Dhabi, l'ancien roi très affaibli

L'ex-roi d'Espagne n'avait plus été aperçu en public depuis près de cinq mois... Le 4 janvier 2021, la chaîne de télévision espagnole Telecinco a dévoilé une photo volée de Juan Carlos Ier prise à Abu Dhabi, semble-t-il par des touristes espagnols. L'ancien souverain de 83 ans, à la santé fragile, est en exil aux Emirats Arabes Unis depuis le 3 août 2020.

Sur le cliché, le père du roi Felipe VI apparaît très affaibli : masqué, il marche tant bien que mal sur un ponton, soutenu par deux gardes du corps. La photo a été prise le 29 décembre dernier sur l'île de Yas, qui abrite le Yas Marina Circuit et accueille le Grand Prix d'Abu Dhabi. Après plusieurs semaines de rumeurs quant à son éventuel retour en Espagne pour les fêtes de fin d'année, Juan Carlos est finalement resté aux Emirats arabes unis, arguant qu'il est une personne à risque en cette période de crise sanitaire. De son côté, la maison royale d'Espagne a démenti les autres rumeurs affirmant que l'ancien souverain a été admis dans un hôpital d'Abu Dhabi en fin d'année après avoir été testé positif à la Covid-19.

L'été dernier, le mari de la reine Sofia a annoncé qu'il s'éloignait de son pays pour préserver l'image de la Couronne espagnole et "faciliter l'exercice" de ses fonctions à son fils Felipe VI, au moment où les justices suisse et espagnole se sont penchées sur ses comptes bancaires. "Guidé par la conviction de rendre le meilleur service aux espagnols, à leurs institutions, et à toi en tant que Roi, je t'informe de ma décision réfléchie de m'exiler, en cette période, en dehors de l'Espagne", a-t-il écrit dans une lettre officielle adressée à son fils, tout en précisant qu'il restait à la disposition de la justice.