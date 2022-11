Juan Carlos Ier d'Espagne accusé de harcèlement : cette fausse identité qu'il utilisait pour contacter sa maîtresse...

Les secrets d'histoires ne sont pas réservés qu'à Stéphane Bern. La famille royale d'Espagne va prochainement être au coeur d'un podcast d'investigation réalisé par le journaliste Bradley Hope, divisé en plusieurs épisodes, intitulé Corinna and the King, qui reviendra donc sur la liaison que le roi Juan Carlos Ier a entretenue, pendant cinq ans, avec son ancienne maîtresse Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. Dans ces séquences vocales, nous apprendrons, donc, comme le relève le journal The Times, que le souverain ibérique est "l'un des plus grands séducteurs du monde de la royauté". Voilà qui promet de savoureuses révélations.

Femme d'affaires danoise, ancienne épouse du prince Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Corinna a accepté de prêter sa voix au podcast et d'apporter sa version des faits. Selon elle, sa relation avec le roi Juan Carlos Ier aurait débuté en 2004. Il aurait été séduit par son comportement, lors d'un dîner organisé chez le duc de Westminster dans le sud de l'Espagne, puisqu'elle aurait brisé le protocole en se levant de table avant que le roi n'ait terminé son assiette. Il l'aurait ensuite séduite en lui envoyant des fleurs et des lettres quotidiennement et en l'appelant dix fois par jour, en utilisant une fausse identité.

Il ne signait pas ses missives Juan Carlos... mais Mr Sumer, un savant raccourci pour "Su Majestad el Rey", c'est à dire "sa Majesté le roi". Un brin insistant, il avait toutefois su toucher la corde sensible de Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn qui trouvait la situation amusante bien que persistante et un peu "déséquilibrée". Elle aurait fini par y prendre goût et aurait considéré son amant comme un véritable mari... un "mari de coeur", en tout cas, la relation n'étant pas officielle sur le papier.

Le podcast Corinna and the King reviendra sur les débuts de cette relation extra-conjugale et la manière dont elle a poussé le roi Juan Carlos Ier d'Espagne a abdiqué en 2014. Certains épisodes aborderont également la somme conséquente qu'il avait versée à sa maîtresse, étant soupçonné au passage de blanchiment d'argent. La sortie du podcast, prévue pour la semaine prochaine, coïncide étrangement avec le procès qui oppose aujourd'hui Corinna à son ancien partenaire, puisqu'elle l'accuse désormais de harcèlement et de surveillance illégale.