Diaporama : Juan Carlos Ier d'Espagne accusé de harcèlement : cette fausse identité qu'il utilisait pour contacter sa maîtresse...

Le roi Juan Carlos et Corinna zu Sayn-Wittgenstein en Allemagne. © Abaca

Jean Todt et Corinna zu Sayn-Wittgenstein - Sorties de la cérémonie religieuse à la mémoire de Jacques Chancel, en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris, le 6 janvier 2015. © BestImage

Le roi Juan Carlos Ier et Pedro Campos assistent au match de handball de son petit-fils Pablo Urdangarin à Pontevedra, le 21 mai 2022. © BestImage

Le roi Juan Carlos d'Espagne et sa femme la reine Sophie - Mariage de L'infante Christina d'Espagne. Barcelone. © BestImage

12 / 13