Leonor et Sofia d'Espagne, stars de la carte de voeux : Felipe et Letizia s'éclipsent

L'heure des cartes de voeux royales est arrivée ! Après avoir découvert ce week-end celle du prince William et Kate Middleton avec leurs trois enfants, la famille royale d'Espagne a dévoilé sa carte de voeux édition 2020-2021. Cette année, le roi Felipe VI et son épouse la reine Letizia ont choisi de mettre en avant leurs filles : la princesse héritière Leonor (15 ans) et sa soeur, l'infante d'Espagne Sofia (13 ans).

Pour la première fois depuis cinq ans, le couple régnant n'apparaît pas sur sa carte de voeux. Plutôt qu'un portrait officiel au palais, Felipe et Letizia ont choisi une photo de leurs filles prise en octobre dernier, lorsqu'ils ont tous ensemble effectué une visite officiel dans les Asturies, au nord de l'Espagne. Sur le cliché pris en extérieur, Leonor et Sofia prennent la pose tout sourire, en looks d'automne, les queues de cheval blondes assorties.

"Que ce Noël vous apporte une nouvelle année 2021 particulièrement pleine d'espoir", a-t-il été écrit au dos de la carte de voeux signée par les princesses et leurs deux parents. Après une année telle que 2020, il est effectivement bienvenu de souhaiter un peu plus d'espoir qu'à l'accoutumée...