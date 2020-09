Letizia d'Espagne : Leonor placée en quarantaine, sa classe victime du covid-19

Alors qu'elle venait de faire sa rentrée scolaire le 9 septembre 2020, la fille aînée de Letizia d'Espagne a été mise en quarantaine après la découverte d'un cas de covid parmi ses camarades de classe. Seulement quelques jours après la reprise des cours, un des élèves de la classe de Leonor a en effet été testé positif au covid-19. Leonor (14 ans) devra donc respecter une quarantaine de 14 jours tout comme sa soeur Sofia (13 ans), les deux jeunes filles étant dans la même école, l'établissement Santa María de los Rosales, à Madrid.

Les filles de Letizia d'Espagne et duroi Felipe VI devront par la suite réaliser un test PCR pour déterminer si le coronavirus est présent, ou non, dans leurs organismes. Selon la chaîne Telemadrid, l'élève qui aurait été contaminé serait une jeune fille qui aurait été testée après avoir appris que son père avait attrapé le coronavirus. La princesse des Asturies - qui venait d'entamer sa 4e année d'ESO (enseignement secondaire obligatoire) - et sa soeur Sofia vont donc devoir rester à la maison afin de respecter l'isolement obligatoire imposé en Espagne pour toute personne ayant été en contact avec un cas positif de covid-19.

De leur côté, le roi Felipe VI et sa femme n'ont pour le moment pas changé leur calendrier après cette nouvelle. Le porte-parole du couple royal a d'ailleurs indiqué qu'ils avaient "prévu pour le moment de maintenir leurs activités officielles". En revanche, si Leonor ou Sofia sont testées positives, Letizia et son époux devront suivre également une quarantaine et annuler tous leurs engagements royaux.