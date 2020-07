Felipe d'Espagne : Sa fille Leonor le reprend en pleine cérémonie au palais

La future reine d'Espagne est déjà une jeune fille pleine d'assurance. Le 16 juillet 2020, au beau milieu de la grande cérémonie en hommage aux victimes du coronavirus organisée à Madrid, la princesse Leonor n'a pas hésité à reprendre gentiment son père, le roi Felipe VI. Un rapide échange capturé en vidéo.

Au milieu de la majestueuse place de l'Armurerie du palais, la famille royale a retrouvé de nombreuses personnalités officielles, membres du gouvernement et représentants des collectivités territoriales, nationales et européennes, ainsi que des proches de victimes de la pandémie, le temps d'une commémoration autour de la flamme du souvenir. Après avoir effectué un discours solennel, le souverain de 52 ans a regagné sa chaise auprès de son épouse la reine Letizia et de leurs filles, Leonor et Sofia (14 et 13 ans). C'est alors que son aînée l'a interpellé discrètement, lui suggérant de remettre son masque, geste barrière essentiel pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le roi s'est exécuté dans la foulée, semblant remercier au passage la jeune et jolie princesse.