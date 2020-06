Letizia et Felipe d'Espagne, à pied et masqués : sortie en famille remarquée

Le 19 juin 2020 était un jour festif pour la famille royale espagnole. Tout en célébrant le sixième anniversaire de son règne, le roi Felipe a fêté la réouverture d'un théâtre de Madrid. Fait suffisamment rare pour être souligné, c'est à pied que le souverain, son épouse Letizia et leurs deux filles, Leonor et Sofia (14 et 13 ans) se sont rendus au théâtre du Canal. La petite famille a bien sûr pris le soin de s'y rendre masquée.

Au côté du monarque de 52 ans, la reine Letizia est apparue dans une nouvelle tenue estivale : une jupe plissée dorée signée Massimo Dutti, accompagnée d'un top noir ajusté, d'espadrilles compensées Macarena Shoes et d'un sac à main de chez Carolina Herrera, une de ses marques fétiches. Le couple régnant et ses filles ont ainsi profité d'une représentation de flamenco contemporain, la première depuis le début du confinement entamé en mars dernier en Espagne. La dernière apparition publique de la princesse Leonor et sa soeur, l'infante Sofia, remontait au 27 mai, lorsque la famille royale s'était réunie dans le jardin du Palais de la Zarzuela pour une minute de silence en hommage aux victimes du coronavirus en Espagne.

Depuis la fin du mois de mai, Felipe et Letizia sont mobilisés pour la relance de leur pays après de longues semaines de confinement strict. Le 18 juin, le couple s'est rendu au célèbre musée du Prado pour le lancement de la nouvelle campagne Spain for Sure, visant à encourager le retour des touristes. Deux jours plus tard, la frontière entre l'Espagne et la France a finalement rouvert. Le pays rouvrira ses frontières à toutes les nationalités à partir du 1er juillet prochain. Un retour à la normale attendu avec impatience par les professionnels du tourisme puisque, selon France info, ce secteur représente 12% du PIB espagnol.