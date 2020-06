Letizia d'Espagne masquée : elle s'illustre dans une robe recyclée

Après avoir multiplié les appels vidéo depuis le palais tout au long du confinement, Felipe et Letizia ont repris les sorties officielles depuis plusieurs jours. Le 27 mai dernier, ils étaient accompagnés de leurs filles, la princesse Leonor et l'infante Sofia (14 et 13 ans) pour une minute de silence en hommage aux victimes du coronavirus en Espagne. Ce même jour, le pays a entamé un deuil national de dix jours pour honorer la mémoire de ses 27 000 concitoyens décédés des suites du Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Voilà maintenant une semaine que le confinement a été partiellement levé avec la réouverture des bars, restaurants et plages.