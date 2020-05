Leonor et Sofia d'Espagne : première sortie, grave, avec Letizia et Felipe

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, la princesse Leonor et l'infante Sofia ont fait une apparition publique. Ce 27 mai 2020 à Madrid, les deux jeunes filles de 14 et 13 ans ont accompagné leurs parents, le roi Felipe VI et la reine Letizia, pour une minute de silence en hommage aux victimes du coronavirus. Un hommage pour lequel la famille s'est réunie dans le jardin du Palais de la Zarzuela.

"L'Espagne pleure tant de milliers de compatriotes perdus pendant cette pandémie. A tous, ensemble avec leurs familles, nous leur devons notre souvenir, notre deuil et notre affection", a-t-il été indiqué sur le compte Twitter de la famille royale espagnole. Tout de noir vêtus, le couple régnant et ses filles se sont recueillis en silence devant le drapeau espagnol en berne. Ce mercredi, l'Espagne a déclaré dix jours de deuil national pour rendre hommage aux 27 000 personnes décédées des suites du Covid-19 recensées dans le pays. Il s'agit de la plus longue période de deuil national en quarante ans de démocratie. Depuis le début de semaine, le confinement a été partiellement levé avec la réouverture des bars, restaurants et plages pour la première fois depuis dix semaines.