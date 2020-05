Letizia et Felipe d'Espagne en plein marché, premier bain de foule en pandémie

Après de longues semaines de confinement, le public connaît par coeur le bureau du roi Felipe VI et de la reine Letizia au palais de la Zarzuela, où ils s'exposent jour après jour au gré des rendez-vous et réunions qu'ils honorent en appels vidéo. Mais il a perdu l'habitude de voir le couple royal dans des lieux publics bondés...

C'était pourtant le cas jeudi 21 mai 2020, lorsque Felipe et Letizia, qui s'étaient levés avant l'aube, se sont rendus ensemble à Mercamadrid - le Rungis espagnol. Trois jours après leur première sortie conjointe de la période du confinement, pour prendre connaissance du rapport Cotec 2020 (focalisé sur la promotion de l'innovation) dans l'amphithéâtre quasi vide du siège déserté de la compagnie Telefonica, le roi et la reine ont cette fois pris leur premier bain de foule depuis longtemps. Dûment équipés de masques de protection et de gants, ils ont fait leur entrée en scène à 5h30, alors qu'il faisait encore nuit et que la plus grande plateforme de distribution de produits frais du pays était déjà en pleine effervescence. Ils y ont été accueillis triomphalement, submergés de vivats et d'applaudissements, que le souverain a élégamment retournés à l'envoyeur en disant : "C'est vous qui les méritez."

La continuité de l'approvisionnement en produits frais étant l'un des enjeux clés de la vie quotidienne en ces temps de pandémie et de restrictions, le couple royal tenait à apporter son soutien à tous ceux dont le travail permet de continuer à nourrir les Espagnols et a passé un bon moment à explorer les quais de chargement puis à parcourir les étals de fruits et légumes ou de poissons - Letizia, garante de l'alimentation saine en vigueur à la maison, montrant au passage son penchant pour la bette à carde. La zone de chalandise de Mercamadrid s'étend sur un rayon de près de 500 kilomètres et les quelque 3 millions de tonnes de produits que la plateforme fait transiter chaque année répondent aux besoins de 12 millions de citoyens, tout en faisant travailler 9 000 personnes.

Accompagnés pour cette sortie aux aurores par le ministre du Commerce Reyes Maroto et par le maire de Madrid José Luis Martínez-Almeida, le roi et la reine, qui ont conversé de manière très détendue avec leurs interlocuteurs, ont malgré eux mis à mal les règles de distanciation sociale, certaines des personnes présentes jouant un peu des coudes pour les approcher ou les photographier. Le monarque a toutefois montré l'exemple en saluant certains d'un contact du coude - la nouvelle version de la poignée de main.

Cette sortie intervenait une semaine après la sortie en solo de la reine Letizia, qui a passé quelques heures dans la peau d'une bénévole de la Croix-Rouge, et au lendemain de conférences téléphoniques avec des représentants du monde de la culture, dont le chanteur populaire David Bisbal.

Ce vendredi 22 mai 2020, le roi Felipe VI et la reine Letizia célèbrent leur 16e anniversaire de mariage.