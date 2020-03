Letizia et Felipe d'Espagne en action face au coronavirus dans leur QG de crise

S'ils ont été personnellement épargnés par le Covid-19, contrairement au prince Albert II de Monaco, au prince Charles ou encore au chef de la maison de Habsbourg, les trois personnalités du monde royal à avoir à ce jour été contaminées par le coronavirus, le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne sont en revanche durement affectés par les ravages que fait la maladie dans leur pays.

Dépistés à leur retour de leur visite officielle en France pour les commémorations des victimes du terrorisme le 12 mars dernier, ayant appris entre-temps que la reine s'était trouvée quelques jours plus tôt en contact avec une ministre porteuse du virus, Felipe et Letizia ont dû renoncer à tous les engagements qui figuraient à leur agenda. Mais le couple royal n'a pas pour autant renoncé à toute activité, s'impliquant autant que les circonstances le lui permettent dans le combat. Ce qui passe principalement par... la visioconférence.

Après avoir visité ensemble et dans le respect total des gestes barrières (port du masque, distanciation sociale) l'hôpital militaire installé dans le Palais des Congrès (IFEMA) de Madrid le jeudi 26 mars 2020, le roi et la reine multiplient en effet les réunions à distance depuis le palais de la Zarzuela, leur résidence en périphérie de Madrid, où ils ont coutume d'assurer d'ordinaire la plupart de leurs audiences.

Felipe et Letizia opérationnels, depuis un QG de crise inédit

Alors que ce sont généralement des images de ces rencontres professionnelles qui en parviennent via les agences de presse, montrant le souverain et son épouse dans le hall ou les salons de l'édifice avec leurs invités, le public découvre de manière quasi inédite le couple royal dans son bureau, installé côte à côte face à un écran télé sur lequel défilent les visages au fil des rendez-vous : le président de la Fédération galicienne des pêcheurs, qui représentent pas moins de 40 000 emplois et plus de deux tiers de la pêche espagnole, a ouvert le bal en confiant ses inquiétudes au roi, imité quelques heures plus tard par le président de Mercadona, géant de la grande distribution en Espagne. Le lendemain, vendredi 27 mars, ce sont les dirigeants du Comité des représentants des personnes handicapées, soit plus de 4 millions de personnes en Espagne, qui ont pu échanger avec le couple royal au sujet des conditions difficiles du moment, avant un autre rendez-vous à distance prévu avec Caritas, l'organe qui chapeaute toutes les activités associatives et caritatives de l'Eglise catholique en Espagne.

Ce lundi 30 mars, le roi Felipe et la reine Letizia ont poursuivi dans la même veine, s'entretenant avec les dirigeants du groupe SEAT alors que le constructeur automobile s'est converti en fabricant de respirateurs pour aider face à la crise sanitaire, puis avec la Croix-Rouge espagnole, intensément mobilisée face à l'urgence permanente occasionnée par le coronavirus. L'Espagne a recensé à ce jour plus de 80 000 cas de patients infectés par le Covid-19 et a dû déplorer plus de 7 300 décès, soit plus encore qu'en Chine, foyer initial de la pandémie.

La visioconférence, l'outil indispensable pour rester en alerte et en action : un moyen auquel a également recours, entre autres, le roi Abdallah II de Jordanie.