Letizia d'Espagne vit la vie de bénévole, avant un coup de fil à Brigitte Macron

Quand ce n'est pas au palais de la Zarzuela qu'elle manie le téléphone et la visioconférence, c'est à l'extérieur que Letizia d'Espagne adapte ses activités au contexte de la pandémie de coronavirus. Lundi 11 mai 2020, la reine a quitté sa résidence en périphérie de Madrid pour rejoindre une des antennes de la Croix-Rouge espagnole située dans le nord de la capitale, à une quinzaine de kilomètres de la Zarzuela, et partager le quotidien chargé des bénévoles dans la lutte contre le Covid-19.

Vêtue simplement - pantalon noir, pull bicolore et mocassins -, mais surtout dûment équipée d'un masque et de gants de protection en plus du gilet rouge distinctif de l'ONG, l'épouse du roi Felipe VI a oeuvré dans la peau d'une bénévole, elle qui est présidente d'honneur de l'organisme. Réunion de travail sur le plan d'action mis en oeuvre pour répondre à la crise du Covid-19, accueil téléphonique, appel visio avec des enfants bénéficiant d'un module de soutien scolaire mis en place par la Croix-Rouge, gestion des stocks de l'entrepôt ou encore chargement dans le coffre des voitures des kits d'urgence (composés de produits alimentaires et d'hygiène) à destination de ceux qui en ont besoin, Letizia a pu apprécier sur le terrain l'ensemble des tâches que les bénévoles de l'association accomplissent au quotidien en pleine crise sanitaire et dans le respect des précautions de rigueur.

Pour sa première sortie sans son roi de mari depuis plusieurs semaines, elle était accompagnée lors de cette visite par les ministres de la Politique territoriale et de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, ainsi que par le maire de Madrid José Luis Martínez-Almeida et le président de la Croix-Rouge espagnole, Javier Senent.