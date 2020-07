Letizia d'Espagne : Défilé de looks aux quatre coins du pays, la reine étonne

Depuis plusieurs jours, la reine d'Espagne offre un véritable défilé de mode. À la fin juin, Letizia et son mari Felipe VI ont entamé une tournée post-confinement à travers leur pays pour faire un point sur la situation économique et sociale des dix-sept communautés autonomes qui composent l'Espagne. Mercredi, le couple souverain était au pied des Pyrénées, à Jaca, commune d'Aragon.

Pour sa visite officielle d'un monastère moyenâgeux, la reine Letizia a dévoilé un nouveau look estival : un top crème en maille fine porté avec un pantalon large noir ceinturé et des espadrilles compensées. Un ensemble élégant et confortable bien différent de celui qu'elle portait la veille pour son déplacement à Cieza, dans le Sud-Est de l'Espagne, non loin de Murcia. Attendue dans une coopérative de fruits, l'ancienne journaliste de 47 ans était apparue radieuse en top blanc décolleté Zara et jupe mi-longue fleurie.

En tout début de semaine, le roi Felipe et son épouse ont marqué une pause dans leur tournée pour regagner Madrid. Le 6 juillet, le couple a retrouvé ses filles, la princesse Leonor et l'infante Sofia (14 et 13 ans), pour assister à un hommage aux victimes du coronavirus donné en la cathédrale de l'Almudena. La famille masquée et tout de noir vêtue est apparue solennelle au milieu de la centaine de personnes réunies pour l'occasion.

Avant cette halte madrilène, Letizia et son mari s'étaient déjà rendus dans les Baléares, les Canaries, puis à Séville, Cordoue, Cuenca, Benidorm sur la célèbre Costa Blanca... Autant de déplacements lors desquels la reine s'est illustrée, aussi bien en combinaison Mango et robe Zara, que dans des tenues de créateurs plus onéreuses.