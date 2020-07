Letizia d'Espagne déniche une jolie combi Mango : bientôt la rupture de stock ?

Les Anglais ont Kate Middleton, et les Espagnols ont Letizia. En pleine tournée post-confinement avec son mari Felipe VI, la reine d'Espagne multiplie les looks d'été réussis depuis dix jours. Après les Canaries et les Baléares, le couple souverain est désormais dans l'Est du pays, avec toujours dans l'idée de faire un point sur la situation économique et sociale des dix-sept communautés autonomes qui composent l'Espagne.

On avait quitté Letizia le 29 juin dernier à Séville, dans une robe plutôt sexy, nous la retrouvons dans la région de Castilla la Mancha, dans une nouvelle tenue particulièrement accessible. Une fois encore, l'ancienne journaliste de 47 ans a déniché une jolie pièce de marque grand public : une combinaison imprimée de chez Mango, toujours en vente au prix de 50 euros. De quoi se composer un look estival et royal ! Ce n'est pas la première fois que la reine d'Espagne fait son shopping dans de grandes enseignes puisqu'au début de cette tournée, elle s'était illustrée dans une robe Zara ne coûtant que 20 euros...