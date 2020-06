Letizia d'Espagne : Nouveau look d'été sexy à Séville, la reine surprend

La tournée post-confinement du couple régnant se poursuit. Le 29 juin 2020, Felipe VI et son épouse Letizia ont effectué une nouvelle halte en Andalousie. Il y a maintenant une semaine que le roi et la reine d'Espagne ont entamé une tournée à travers les dix-sept communautés autonomes du pays pour soutenir l'activité économique, sociale et culturelle après l'épidémie de coronavirus.

Après les Canaries et les Baléares, le couple était donc en Andalousie lundi. Les parents de Leonor et Sofia (14 et 13 ans) ont d'abord effectué une visite du quartier de Tres Mil Viviendas, à Séville. L'ancienne journaliste de 47 ans n'a pas manqué de séduire les nombreux curieux masqués venus l'accueillir avec une nouvelle tenue estivale mettant en valeur ses épaules et sa taille fine : une robe longue imprimée et ceinturée signée Adolfo Dominguez, l'un de ses créateurs favoris. Malheureusement, il est aujourd'hui impossible pour ses fans de se la procurer puisque celle-ci est en rupture de stock. Ils peuvent toujours se rabattre sur sa paire d'espadrilles compensées de chez Macarena.

Comme à son habitude, Letizia alterne, depuis le début de la tournée, nouvelles pièces de créateur et recyclage d'anciennes tenues. Le 24 juin, pour sa visite de Playa de Palma, la reine avait ressorti sa robe Maje, déjà portée l'été dernier. Avant ça, elle s'était illustrée dans une autre robe particulièrement abordable, dénichée chez le géant espagnol Zara.