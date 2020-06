Letizia d'Espagne aux Canaries : sa nouvelle robe ne coûte que 20 euros

Le couple régnant multiplie les sorties depuis le déconfinement. Le 23 juin 2020, le roi d'Espagne et son épouse étaient en visite officielle à Las Palmas, sur l'île Grande Canarie. Felipe VI et Letizia ont entamé une tournée de toutes les communautés autonomes afin d'évaluer leur situation face à la crise du coronavirus.

Souriant, le couple a été accueilli par de nombreux badauds lors de son arrivée dans la ville balnéaire. Pour cette nouvelle sortie, l'ancienne journaliste de 47 ans avait misé sur une robe qu'elle n'avait encore jamais portée : un modèle long, raffiné et estival, décolleté et marquant la taille... Qui ne coûte que 20 euros ! La reine Letizia a en effet trouvé cette robe chez le géant espagnol Zara. Une jolie trouvaille qui n'est malheureusement plus disponible.

Juste avant de partir pour les Canaries, Felipe et Letizia ont profité d'une soirée au théâtre avec leurs filles Leonor et Sofia (14 et 13 ans). La petite famille a non seulement célébré la réouverture du théâtre du canal de Madrid avec un spectacle de flamenco contemporain, mais également le sixième anniversaire du règne de Felipe VI.

Depuis la fin du mois de mai, le couple souverain se mobilise pour la relance de son pays après de longues semaines de confinement strict. Le 18 juin, le roi et la reine étaient au célèbre musée du Prado pour le lancement de la nouvelle campagne Spain for Sure, visant à encourager le retour des touristes. Deux jours plus tard, la frontière entre l'Espagne et la France a finalement rouvert. Le pays rouvrira ses frontières à toutes les nationalités à partir du 1er juillet prochain. Un retour à la normale attendu avec impatience par les professionnels du tourisme puisque, selon France info, ce secteur représente 12% du PIB espagnol.