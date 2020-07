Felipe et Letizia d'Espagne : Intense émotion avec leurs filles au palais royal

C'est dans un contexte très particulier et inédit que la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia poursuivent cette année leur apprentissage du service public aux côtés de leurs parents le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne : jeudi 16 juillet 2020, pour la troisième fois en l'espace de quelques semaines, les deux adolescentes portaient le masque du deuil et du recueillement, à la mémoire des victimes du coronavirus.

Le couple royal était en effet accompagné de ses filles au palais royal, à Madrid, pour présider aux cérémonies de l'hommage national rendu solennellement aux Espagnols et Espagnoles décédées de la Covid-19, soit plus de 28 000 personnes à ce jour. Quelques minutes avant 9 heures, de nombreuses personnalités officielles, membres du gouvernement, représentants des collectivités territoriales, des institutions nationales et européennes et de la société civile, mais aussi des proches de victimes de la pandémie ont investi l'immense et majestueuse place de l'Armurerie pour prendre place sur les chaises blanches qui y avaient été disposées de manière circulaire, autour d'une estrade portant la flamme du souvenir, et dans le respect des règles de distanciation sociale. En vue aérienne (à voir dans notre diaporama), l'installation était très impressionnante.

Dûment munis de masques noirs, le roi Felipe, la reine Letizia, la princesse Leonor et l'infante Sofia, qui avaient déjà assisté ensemble à un précédent hommage du même genre dix jours plus tôt en la cathédrale de la Almudaina située à seulement quelques pas de là, étaient au premier rang pour assister à la cérémonie conduite par la journaliste Ana Blanco. A l'issue d'un préambule, ils ont écouté les témoignages, bouleversants, du frère du défunt José María Calleja, fameux journaliste et homme de médias décédé en avril du coronavirus, et d'une infirmière, chef des urgences de l'hôpital barcelonais Vall d'Hebron. Plus tard, le roi Felipe et son héritière, Leonor, se sont levés pour aller déposer une rose blanche à côté de la flamme, un geste effectué également par de nombreux autres protagonistes, tandis que l'orchestre et le choeur de la RTVE interprétaient un air de Brahms.

Quand la princesse Leonor rappelle les gestes barrières à son père

Le souverain a adressé depuis la tribune quelques mots meurtris aux familles des victimes, s'associant - et avec lui, la Nation tout entière - à leur douleur, puis a souligné dans son discours le courage de tous ceux qui, avec abnégation, discipline et intégrité, ont respecté les consignes sanitaires, au prix parfois d'un isolement cruel. Conscient de la peur et du découragement que cette situation sans précédent peut générer, le monarque a terminé sur une note tonique : "La responsabilité, la force morale, la détermination face à l'adversité et l'esprit de dépassement du peuple espagnol nous montrent la voie à suivre pour affronter et surmonter les difficultés. Nous les surmonterons. Ce sera, sans aucun doute, le meilleur hommage que nous puissions offrir demain à ceux dont nous nous souvenons aujourd'hui." Et tandis qu'il regagnait son siège sous une ovation, la princesse Leonor, attentive, lui signalait qu'il lui fallait remettre son masque, s'attirant les félicitations discrètes de sa mère la reine Letizia. La cérémonie s'est ensuite achevée après la lecture de vers du poète Octavio Paz et une minute de silence.

Il s'agissait du troisième hommage solennel aux victimes de la Covid-19 rendu par le couple royal et ses filles, après la minute de silence observée le 27 mai dernier, dans le cadre du deuil national historique de dix jours alors en vigueur, au palais de la Zarzuela, leur résidence familiale en périphérie de Madrid, et la messe de funérailles conduite le 6 juillet en la cathédrale de la Almudaina par l'archevêque Carlos Osoro. Entre-temps, Felipe, Letizia, Leonor et Sofia ont aussi célébré la vie, qui doit reprendre ses droits malgré la menace qui plane toujours, à l'occasion d'une sortie familiale au théâtre au mois de juin pour une soirée de flamenco. Le roi et la reine poursuivent naturellement leurs activités officielles : après le centenaire du quotidien ABC le 13 juillet, ils étaient mercredi 15 en visite dans un village de la province de Soria dans le cadre de leur tournée du déconfinement.