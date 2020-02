Felipe et Letizia d'Espagne : Leonor et Sofia appliquées avec eux au Parlement

Avec, entre autres apparitions, deux déplacements officiels (en Asturies pour les prix attachés à son titre ; puis en Catalogne, à Barcelone, pour un jubilé de la Fondation Princesse de Gérone) et trois discours en public (dont quelques mots en catalan et en arabe), 2019 aura été une année pivot dans la jeune carrière royale de la princesse Leonor des Asturies, qui assume désormais sur la scène publique son rôle d'héritière du trône : 2020 s'inscrit déjà dans son sillage...

La princesse Leonor et sa première complice, sa soeur cadette l'infante Sofia, accompagnaient en effet lundi 3 février 2020 leur père le roi Felipe VI d'Espagne et leur mère la reine Letizia pour l'inauguration solennelle de la XIVe législature des Cortes Generales, le Parlement espagnol - comme elles l'avaient fait en 2016 pour l'ouverture de la XIIe législature. Deux mois après l'entrée du pays dans ce nouveau cycle parlementaire, entamé le 3 décembre 2019 suite aux élections générales anticipées du 10 novembre précédent, le couple royal et ses filles accompagnaient ce renouveau avec, sans doute, l'espoir que l'instabilité politique dont le pays a souffert ces dernières années cesse - instabilité qui, compte tenu de l'incapacité des forces en présence à instaurer un gouvernement de coalition et à investir un nouveau chef du gouvernement, avait précipité la tenue de l'élection des 350 députés et de 208 des 265 sénateurs de la XVI législature avec trois ans et demi d'avance sur le calendrier.

Lundi midi, la famille royale a ainsi été accueillie devant la façade monumentale du Congrès par le président du gouvernement, Pedro Sanchez, dont le gouvernement de coalition ("Sanchez II") a été investi le 10 janvier 2020 à la majorité simple, ainsi que le chef d'état major de la Défense, le général Miguel Ángel Villarroya. Après une revue des troupes effectuée par le roi Felipe VI, ce sont la présidente du Congrès des députés, la Catalane Meritxell Batet, la présidente du Sénat, Pilar Llop, et des membres du bureau des deux chambres qui leur ont présenté leurs salutations. Ils ont ensuite franchi la Porte des Lions, qui ne s'ouvre qu'en des circonstances solennelles comme celle du jour, et ont pénétré dans l'hémicycle, où Meritxell Batet a prononcé le discours inaugural avant de céder la parole à Sa Majesté le roi Felipe VI, dont l'allocution s'est achevée sur l'ouverture solennelle de la XIVe législature. La session a ensuite a été ajournée et le souverain a reçu une impressionnante standing ovation, qui a duré de longues minutes pendant lesquelles tous les occupants de l'hémicycle ont applaudi en choeur.

Letizia, Leonor et Sofia, touche glamour d'un important moment politique

A l'issue de ce cérémoniel, le roi Felipe, la reine Letizia, la princesse Leonor et l'infante Sofia, dans cet ordre et dans un vestibule attenant, ont serré la main aux centaines de parlementaires quittant l'hémicycle et défilant en une file ininterrompue devant eux. Un protocole qui a duré une vingtaine de minutes ! Certains ont marqué leur déférence en faisant la révérence (pour les dames) ou un baise-main feint (pour les hommes) en passant devant Letizia et ses filles, la plupart se contentant toutefois de s'incliner légèrement. La reine a même eu quelques mots chaleureux avec certaines députées ou sénatrices avec lesquelles elle devait avoir quelques liens. Pour finir, un défilé militaire avait lieu sur la Carrera de San Jeronimo. Quant à Leonor et Sofia, elles avaient enclenché le mode automatique pour cet épuisant ballet de poignées de main à la chaîne !

Au côté du roi Felipe, impérial du haut de son mètre 97 et arborant sur le torse le grand collier de l'ordre de la Toison d'or, les regards étaient évidemment tournés aussi vers les trois femmes de sa vie, très élégantes pour l'occasion : Letizia portait une robe blanche au bas effiloché accompagnée d'une cape noire Carolina Herrera, sa créatrice fétiche pour donner un tour glamour à ses engagements les plus solennels, tandis que Leonor et Sofia, sous leur même manteau bleu marine également griffé Carolina Herrera, se révélaient respectivement dans un ensemble rouge (celui que la princesse des Asturies avait déjà porté à Barcelone en novembre dernier) et une robe blanche à quadrillage noire et ceinture contrastante, avec toutes deux des chaussures plates assorties. Cette fois, pas de nouveau discours à mettre au crédit de Leonor, mais, cinq ans et demi après leur première venue au Congrès - c'était alors pour l'avènement au trône de leur père, le 19 juin 2014 -, les deux adolescentes font désormais pleinement partie de la vie publique du royaume.