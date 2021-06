Maxima des Pays-Bas exubérante : entre sourires XL et larmes, une reine plus allègre que jamais

La reine des Pays-Bas est probablement la tête couronnée la plus naturelle et spontanée. Lors de ses sorties officielles, en solo ou avec son mari le roi Willem-Alexander, Maxima fait toujours preuve d'un grand enthousiasme communicatif. Sans surprise, la souveraine - qui vient de fêter ses 50 ans - possède une garde-robe haute en couleurs, à l'image de son tempérament enjoué.

Le 1er juin 2021, au palais Noordeinde à La Haye, Maxima des Pays-Bas et son mari ont pris part à la remise des prix Appeltjes van Oranje sur le thème de la santé mentale. L'occasion pour la jolie blonde de dévoiler une nouvelle tenue color block : une robe ceinturée turquoise signée Natan Couture, un couturier belge qu'elle affectionne particulièrement. Elle n'est d'ailleurs pas la seule puisqu'en même temps, le 1er juin, en Belgique, la reine Mathilde portait cette même robe dans une version imprimée ! Au palais Noordeinde, Maxima a une fois encore témoigné de son naturel à toute épreuve, alternant entre sourires XL et petites larmes au coin de l'oeil au moment de remettre un prix.

La bonne humeur était également au rendez-vous mercredi, lorsque la reine d'origine argentine s'est rendue à l'Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, afin d'y rencontrer différents musiciens. Pour cette nouvelle sortie, la mère des princesses Amalia (17 ans), Alexia (15 ans) et Ariane (14 ans) s'est illustrée dans un tailleur pantalon orangé, toujours de chez Natan Couture, accessoirisé d'un sac à main Marni et d'une paire de sandales à talons Gianvito Rossi. Fervente supportrice des arts, la reine est la marraine de cet orchestre depuis maintenant 16 ans, et assiste régulièrement à des répétitions et concerts.