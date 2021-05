Maxima des Pays-Bas de sortie en famille : la reine ose la robe en transparence pour ses 50 ans

C'est vêtue d'une robe transparente Haute Couture Iris Van Erpen que la future quinquagénaire a commencé les célébrations de son anniversaire. Comme son homologue espagnole Letizia, la reine Máxima est une modeuse patriote qui soutient la mode néerlandaise. Des souliers Jimmy Choo et une parure de diamants et d'émeraudes accessoirisaient sa tenue.

Ses trois filles ne se sont pas donné tant de peine ! L'aînée et la benjamine, les princesses Amalia et Ariane, portaient des robes de la marque britannique Needle & Thread. La cadette Alexia a quant à elle enfilé une robe à volants Maje, actuellement disponible sur le site de la griffe parisienne au prix de 350 euros. Des sandales à semelles compensées et une pochette noire complétaient son outfit du soir.

L'anniversaire de la reine Máxima tombe trois semaines après celui de son mari, Willem-Alexander. Le roi a fêté ses 54 ans le 27 avril dernier, jour du Koningsdag (la Fête du roi) et de la fête nationale des Pays-Bas. Le Jour du Roi était le Jour de la Reine (Koninginnedag) quand Beatrix, la mère de Willem-Alexander, était en fonction. La reine a abdiqué en janvier 2013.