Letizia d'Espagne, modeuse colorée : elle ressort une de ses robes préférées, de marque française !

Letizia d'Espagne régale les amoureux de mode à chacune de ses obligations royales ! Elle s'y est encore attelée cette semaine, lors de sorties en solo ou en compagnie de son mari, le roi Felipe. L'été approchant à grands pas, la reine ose les tenues colorées !

L'ancienne journaliste enchaîne les apparitions publiques. Ce mardi 11 mai 2021, elle s'est rendue à la Casa America, à Madrid, pour remettre les Prix de la littérature pour l'enfance et la jeunesse. La monarque de 48 ans a décerné les récompenses "El Barco de Vapor" (nommée d'après la collection de bandes dessinées) et "Grand Angular" aux auteures Beatriz Osés et Chiki Fabregat. Les deux femmes ont été honorées pour leurs oeuvres respectives, Un bosque en el aire et El cofre de Nadie.

Letizia s'était évidemment habillée en conséquence pour l'événement. La maman des princesses Leonor et Sofia (15 et 13 ans) portait une robe verte au motif paisley, décolletée et plissée, de la marque française Sandro et issue de la collection automne 2018. La reine d'Espagne est visiblement fan de cette tenue, dans laquelle elle avait déjà été photographiée en décembre 2018, puis avril 2019, et qu'elle accessoirise toujours de chaussures noires. Une amie de la reine, la présentatrice télé Sonsoles Ónega, a d'ailleurs craqué pour la même pièce et animé une émission avec en octobre 2019.

Sa charmante robe Sandro, Letizia l'a retirée pour effectuer un autre déplacement ! Ce mercredi 12 mai, son mari Felipe VI et elle sont allés à Oliva. Ils y ont remis un autre prix de littérature, le Prix "Miguel de Cervantes", au poète espagnol Francisco Brines. Cette fois, le look du jour était composé d'une tunique asymétrique et d'un pantalon couleur corail, Zara. Des souliers Carolina Herrera, une pochette Angel Schessler et l'inévitable masque FFP2 accessoirisaient sa tenue.

Letizia jouit du titre d'icône de style, au même titre que les top models, les chanteurs ou les acteurs. Ce titre lui vaut toute l'attention des médias, qui dissèquent ses tenues à chaque occasion. À ce jour, la reine d'Espagne n'a réalisé aucun faux pas !