Letizia d'Espagne : Look écarlate et bouffant, la reine surprend loin de Madrid

La reine est décidément sur tous les fronts. Quand d'autres têtes couronnées privilégient les visioconférences depuis leurs palais, Letizia enfile son masque et parcourt l'Espagne, aussi bien en solo qu'accompagnée de son mari le roi Felipe VI. Le 30 avril 2021, l'ancienne journaliste de 48 ans a fait une nouvelle sortie remarquée à Totana, dans le Sud de l'Espagne.

Chaleureusement accueillie sur place par de nombreux curieux, la reine Letizia a pris part à la cérémonie d'ouverture du VIe Congrès éducatif sur les maladies rares. Elle a également rendu visite à plusieurs classes d'élèves souffrant de pathologies rares. L'occasion pour la souveraine d'afficher une nouvelle tenue printanière 100% Uterque, une de ses marques préférées : un top blanc à manches bouffantes et un éclatant pantalon droit rouge, accessoirisés d'une paire de ballerines à petits talons, écarlates également, et de sa bague dorée Karen Hallam.

Le 27 avril déjà, la mère des princesses Leonor et Sofia (15 et 13 ans) s'était illustrée à Madrid, pour une réunion de travail à l'Académie Royale du Language. Une sortie pour laquelle elle avait dévoilé un nouveau manteau à carreaux de la marque espagnole Mirto (voir diaporama). Quatre jours plus tôt, Letizia était au côté du roi Felipe à Alcala de Henares, à l'Est de Madrid, pour célébrer la Journée internationale du livre à l'Institut Cervantes.

Une famille bientôt réduite à trois

A quand une prochaine sortie en famille avec Leonor et Sofia ? Le 22 avril, c'est à quatre que Letizia, Felipe, Sofia et Leonor ont assisté au lancement du sous-marin S-81 'Isaac Peral' à Carthagène. Les deux adolescentes sont désormais à l'aise lors de leurs sorties royales, après avoir déjà accompagné leurs parents pour divers engagements ces dernières années. L'aînée, princesse héritière au trône d'Espagne, a également entamé sa formation de future reine en menant déjà quelques sorties avec brio, comme le 24 mars dernier, lors du 30e anniversaire de l'Institut Cervantes.

En septembre prochain, la jolie blonde quittera son pays, le palais de La Zarzuela et sa famille pour poursuivre ses études à l'étranger, direction le Pays de Galles. Elle rejoindra la princesse Alexia des Pays-Bas au UWC (United World Colleges) Atlantic College, un établissement privé d'élite façon Harry Potter, pour préparer un baccalauréat international.