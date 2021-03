Letizia d'Espagne en solo loin de Madrid : elle ressort son blazer préféré... pour la troisième fois

Les engagements officiels s'enchaînent et les looks de working mum défilent. Le 17 mars, Letizia d'Espagne était de nouveau de sortie. En solo cette fois-ci, la reine a quitté Madrid pour rejoindre Tolède, au sud de la capitale. L'épouse du roi Felipe a pris part aux Princess of Girona Foundation Award 2021, une organisation de bienfaisance qui soutient les jeunes Espagnols dans leur vie professionnelle.

Mercredi, Letizia d'Espagne a une nouvelle fois prouvé qu'elle était la reine du recyclage de tenue : l'ancienne journaliste de 48 ans a en effet ressorti son blazer imprimé pied-de-poule de chez Uterque, une pièce forte qu'elle avait déjà porté en janvier 2020 à Madrid, pour une réunion avec la Fédération espagnole des maladies rares. La jolie brune avait inauguré cette veste en novembre 2019 au moment de s'envoler pour Cuba avec son mari. A Tolède, la mère de Leonor et Sofia (15 et 13 ans) a complété son look avec un pantalon large noir et des escarpins imprimés croco qui pourraient bien venir de chez BOSS.

Le 16 mars déjà, la reine Letizia s'était illustrée au côté de Felipe lors d'une visite de la Fabrique royale de tapisserie, à Madrid, qui fête cette année son 300e anniversaire. Toujours masquée bien sûr, l'Espagnole avait là encore opté pour une tenue de travail avec une blouse noire (française !) de chez Sandro, une jupe à carreaux Massimo Dutti, un sac à main Nina Ricci et une paire d'escarpins noirs.

Après avoir progressivement repris les déplacements en dehors de la capitale, Felipe et Letizia préparent un nouveau voyage officiel : les 25 et 26 mars, le couple se rendra dans la principauté d'Andorre, une grande première pour un chef d'Etat espagnol. Comme l'a indiqué le palais, ce déplacement a pour but de préparer le sommet Ibéro-Américain qui se tiendra en avril dans ce petit Etat situé dans les Pyrénées, entre l'Espagne et la France.