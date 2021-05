Leonor et Sofia d'Espagne, princesses lookées : sortie en famille remarquée avec Letizia et Felipe

Entre deux engagements officiels, le roi Felipe VI et son épouse la reine Letizia ont profité d'une soirée à l'opéra en famille dimanche soir. Le 2 mai 2021, le couple était accompagné de ses filles, les princesses Leonor et Sofia (15 et 13 ans) pour assister à une représentation de Peter Grimes (de Benjamin Britten) au théâtre royal de Madrid. Une sortie en toute décontraction.

Le visage dénudé, les cheveux lâchés, Letizia d'Espagne est apparue au naturel dimanche soir, vêtue d'un top rose, d'une veste en cuir noir et d'un pantalon noir large. Côté accessoires, l'ancienne journaliste de 48 ans a ressorti son sac à main Paco Rabanne et ses ballerines pointues Boss. La princesse héritière Leonor a elle aussi misé sur une veste en cuir noir, un perfecto, pour accompagner sa jolie robe graphique signée Boss. De son côté, l'infante Sofia a piqué le manteau à carreaux Springfield de sa soeur, qu'elle a choisi de porter avec des slingback Massimo Dutti.

Le 22 avril déjà, Felipe, son épouse et leurs deux filles avaient fait une sortie remarquée à Carthagène. De façon plus formelle, parents et enfants avaient assisté au lancement du sous-marin S-81 'Isaac Peral' avec intérêt. Actuellement scolarisée au collège Santa María de Los Rosales à Madrid, Leonor et Sofia sont désormais à l'aise lors de leurs sorties royales, après avoir déjà accompagné leurs parents pour divers engagements ces dernières années. L'aînée a également entamé sa formation de future reine en menant déjà quelques sorties avec brio, comme le 24 mars dernier, lors du 30e anniversaire de l'Institut Cervantes.

En septembre prochain, la jolie blonde quittera son pays, le palais de La Zarzuela et sa famille pour poursuivre ses études à l'étranger, direction le Pays de Galles. Elle rejoindra la princesse Alexia des Pays-Bas au UWC (United World Colleges) Atlantic College, un établissement privé d'élite façon Harry Potter, pour préparer un baccalauréat international.