Diaporama Maxima des Pays-Bas de sortie en famille : la reine ose la robe en transparence pour ses 50 ans

La reine Maxima, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et les princesses Amalia, Ariane, Alexia et Beatrix arrivent au Théâtre Royal Carré pour l'enregistrement de l'émission spéciale "Une vie pleine de musique", à l'occasion du 50 ème anniversaire de la reine. Amsterdam, le 12 mai 2021.

La reine Maxima, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et les princesses Amalia, Ariane, Alexia et Beatrix arrivent au Théâtre Royal Carré pour l'enregistrement de l'émission spéciale "Une vie pleine de musique", à l'occasion du 50 ème anniversaire de la reine. Amsterdam, le 12 mai 2021.

La reine Maxima, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et les princesses Amalia, Ariane, Alexia et Beatrix arrivent au Théâtre Royal Carré pour l'enregistrement de l'émission spéciale "Une vie pleine de musique", à l'occasion du 50 ème anniversaire de la reine. Amsterdam, le 12 mai 2021.

La reine Maxima, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et les princesses Amalia, Ariane, Alexia et Beatrix arrivent au Théâtre Royal Carré pour l'enregistrement de l'émission spéciale "Une vie pleine de musique", à l'occasion du 50 ème anniversaire de la reine. Amsterdam, le 12 mai 2021.

La reine Maxima, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et les princesses Amalia, Ariane, Alexia et Beatrix arrivent au Théâtre Royal Carré pour l'enregistrement de l'émission spéciale "Une vie pleine de musique", à l'occasion du 50 ème anniversaire de la reine. Amsterdam, le 12 mai 2021.

La reine Maxima, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et les princesses Amalia, Ariane, Alexia et Beatrix arrivent au Théâtre Royal Carré pour l'enregistrement de l'émission spéciale "Une vie pleine de musique", à l'occasion du 50 ème anniversaire de la reine. Amsterdam, le 12 mai 2021.

La reine Maxima, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et les princesses Amalia, Ariane, Alexia et Beatrix arrivent au Théâtre Royal Carré pour l'enregistrement de l'émission spéciale "Une vie pleine de musique", à l'occasion du 50 ème anniversaire de la reine. Amsterdam, le 12 mai 2021.

La reine Maxima, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et les princesses Amalia, Ariane, Alexia et Beatrix arrivent au Théâtre Royal Carré pour l'enregistrement de l'émission spéciale "Une vie pleine de musique", à l'occasion du 50 ème anniversaire de la reine. Amsterdam, le 12 mai 2021.

La reine Maxima, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et les princesses Amalia, Ariane, Alexia et Beatrix arrivent au Théâtre Royal Carré pour l'enregistrement de l'émission spéciale "Une vie pleine de musique", à l'occasion du 50 ème anniversaire de la reine. Amsterdam, le 12 mai 2021.

La reine Maxima, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et les princesses Amalia, Ariane, Alexia et Beatrix arrivent au Théâtre Royal Carré pour l'enregistrement de l'émission spéciale "Une vie pleine de musique", à l'occasion du 50 ème anniversaire de la reine. Amsterdam, le 12 mai 2021.

La reine Maxima, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et les princesses Amalia, Ariane, Alexia et Beatrix arrivent au Théâtre Royal Carré pour l'enregistrement de l'émission spéciale "Une vie pleine de musique", à l'occasion du 50 ème anniversaire de la reine. Amsterdam, le 12 mai 2021.

14 / 27

La reine Maxima des Pays-Bas assiste au concert de la fondation "More Music in the Classroom" à Roermond, le 11 mai 2021.