Diaporama Leonor d'Espagne quitte ses parents : la jeune princesse va étudier à l'étranger, adieux déchirants

Le roi Felipe VI, la reine Letizia d'Espagne et l'infante Sofia d'Espagne accompagnent la princesse Leonor à l'aéroport de Madrid avant qu'elle rejoigne l'UWC Atlantic College au château de Saint Donat au Pays de Galles pour y poursuivre ses études.

La princesse Leonor d'Espagne dit au revoir à sa mère Letizia et à sa soeur, l'infante Sofia à l'aéroport de Madrid.

Le roi Felipe VI, la reine Letizia d'Espagne et leurs filles, l'infante Sofia d'Espagne et la princesse Leonor à l'aéroport de Madrid.

Le roi Felipe VI, la reine Letizia d'Espagne et l'infante Sofia d'Espagne accompagnent la princesse Leonor à l'aéroport de Madrid avant qu'elle rejoigne l'UWC Atlantic College au château de Saint Donat au Pays de Galles.

La reine Letizia d'Espagne arrive à l'aéroport de Madrid avec ses filles, l'infante Sofia d'Espagne et la princesse Leonor.

Le roi Felipe VI, la reine Letizia d'Espagne et l'infante Sofia d'Espagne accompagnent la princesse Leonor à l'aéroport de Madrid avant qu'elle rejoigne l'UWC Atlantic College.

Le roi Felipe VI et la princesse Leonor à l'aéroport de Madrid, avant qu'elle rejoigne l'UWC Atlantic College.

14 / 14

Le roi Felipe VI, la reine Letizia, et leurs filles la princesse Leonor et la princesse Sofia d'Espagne en visite à la Sierra de Tramuntana et au sanctuaire Lluc lors de leurs vacances à Majorque. Le 4 août 2021