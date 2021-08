Leonor et Sofia d'Espagne se la jouent Tic et Tac, main dans la main avec mamie !

L'été de la famille royale d'Espagne se poursuit à Palma de Majorque. Samedi 7 août 2021, le roi Felipe VI, son épouse Letizia et leurs filles ont profité d'une virée au restaurant en famille. La reine Sofia, la mère du souverain (82 ans), était également de la partie. L'occasion pour elle d'afficher la jolie complicité qui la lie à ses petites-filles adorées : les princesses Leonor et Sofia (15 et 14 ans). S'il y en a un qui brille par son absence, c'est bien l'ancien roi Juan Carlos Ier, qui vit toujours exilé aux Emirats Arabes Unis et ce, depuis maintenant un an.

Main dans la main, le clan a quitté le restaurant méditerranéen Ola de Mar sous les feux des photographes. Pas de quoi gâcher la soirée de la famille royale pour autant. Souriants derrière leurs larges masques sanitaires, Sofia, Felipe, Letizia et les princesses ont patiemment pris la pose dans leurs tenues estivales. Une fois encore, Leonor et Sofia ont joué les soeurs (presque) jumelles en coordonnant leurs coiffures tressées. La princesse héritière n'est pas passée inaperçue dans sa nouvelle robe rose courte dénichée chez Mango. De son côté, sa cadette était vêtue d'une mini robe beige de chez Zara. La peau hâlée, les cheveux bruns négligemment relevés en chignon, la reine Letizia (48 ans) avait quant à elle misé sur l'élégance du noir dans une nouvelle robe longue signée Uterque, une de ses marques préférées.

Bien qu'elle soit en congés d'été, la famille royale d'Espagne multiplie les sorties officielles depuis plusieurs jours. Samedi, avant leur soirée au restaurant, Felipe, Letizia et leurs filles étaient allés à la rencontre du jeune navigateur Joan Cardona, récemment revenu des Jeux Olympiques de Tokyo avec une médaille de bronze (voir diaporama). La voile est une passion que le roi d'Espagne (53 ans) vit activement depuis de nombreuses années, en prenant notamment part à la Copa del Rey, encouragé par ses proches.

Que les Espagnols profitent de ces événements officiels à quatre, puisqu'ils vont bientôt se raréfier : la princesse Leonor s'apprête à quitter son pays pour entamer des études secondaires au Pays de Galles, dans un château façon Harry Potter.