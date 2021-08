Leonor et Sofia, presque jumelles : les princesses de sortie en famille... avec les mêmes chaussures !

Comme à son habitude, la famille royale d'Espagne a pris ses quartiers d'été à Palma de Majorque. Mais qui dit vacances ne dit pas forcément bronzette au bord de l'eau pour le roi Felipe, son épouse Letizia et leurs deux filles. Tout en peaufinant son bronzage, le clan poursuit les sorties officielles estivales, tantôt en solo, tantôt à quatre. Le 4 août 2021, parents et enfants étaient en visite à la Sierra de Tramuntana.

Cette nouvelle sortie en famille était l'occasion de retrouver les princesses Leonor et Sofia (15 et 14 ans). Les deux adolescentes n'étaient plus apparues depuis la fête nationale de la Galice célébrée le 25 juillet dernier à Saint-Jacques-de-Compostelle (voir diaporama). Mercredi, toutes deux étaient donc aux côtés de leurs royal parents pour une visite du sanctuaire Lluc. L'occasion pour elles de dévoiler deux nouveaux looks d'été !

La princesse héritière Leonor était habillée d'une jolie robe nouée à la taille, dénichée chez & Other Stories. Un modèle à pois qu'elle a accessoirisé d'une paire d'espadrilles compensées de la marque Macarena Shoes, les mêmes que portait sa petite soeur ! La princesse Sofia avait en effet misé sur les mêmes chaussures, portées avec une combinaison blanche à petit prix Zara.

Leur mère était presque assortie dans sa robe portefeuille bleue signée Adolfo Domínguez. Un tout nouveau modèle que cette experte du recyclage devrait ressortir pour de futurs engagements. De son côté, le roi Felipe a délaissé ses baskets et sa casquette de skipper (de la Copa del Rey), pour enfiler une tenue d'été plus habillée.

Que les Espagnols profitent de ces événements officiels à quatre, puisqu'ils vont bientôt se raréfier : la princesse Leonor s'apprête à quitter son pays pour entamer des études secondaires au Pays de Galles, dans un château façon Harry Potter.